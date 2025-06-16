Врач «Акрона» считает, что физическая форма Дзюбы даст фору многим

Врач «Акрона» Руслан Засиев рассказал журналистам об успешном прохождении тестирования нападающим команды Артёмом Дзюбой.
16 июня игроки тольяттинского клуба вышли из отпуска для прохождения обследования перед сборами.
Он раньше всех приехал. Со здоровьем всё великолепно, прошёл тестирование, в том числе нагрузочное, без каких-либо нареканий и замечаний. Организм на 36 лет? Я бы не сказал. Даже если сравнивать с футболистами помоложе, он многим фору даст.
Сравнить с Криштиану Роналду? Сравнивать с Роналду кого-либо на этой планете нет смысла, таких физически одарённых футболистов очень мало. Плюс у них разные задачи на поле.