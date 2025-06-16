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Врач «Акрона» считает, что физическая форма Дзюбы даст фору многим

вчера, 15:14

Врач «Акрона» Руслан Засиев рассказал журналистам об успешном прохождении тестирования нападающим команды Артёмом Дзюбой.

16 июня игроки тольяттинского клуба вышли из отпуска для прохождения обследования перед сборами.

Он раньше всех приехал. Со здоровьем всё великолепно, прошёл тестирование, в том числе нагрузочное, без каких-либо нареканий и замечаний. Организм на 36 лет? Я бы не сказал. Даже если сравнивать с футболистами помоложе, он многим фору даст.

Сравнить с Криштиану Роналду? Сравнивать с Роналду кого-либо на этой планете нет смысла, таких физически одарённых футболистов очень мало. Плюс у них разные задачи на поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
тяжело ожидать от врача Акрона горестных стенаний о форме нападающего ...
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:41
Все в его руках)
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Дзюба ещё покажет, на что он способен.
7jv29mvc49ga
7jv29mvc49ga
вчера в 17:27
Сильно на поле он не бегает,а сравнивать его с Роналду не стал бы, ему очень далеко
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:40
Физическая форма Дзюбы даст фору многим, психологическая форма Дзюбы даст фору немногим, а умственная форма Дзюбы не даст фору никому. 😐
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:16
Там не только руки когда такое выполняешь)))
Futurista
Futurista
вчера в 15:55, ред.
Руки накачаны)...здоровый парень...
протон
протон
вчера в 15:51
Рука творит чудеса.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:44
Между прочим онанизм укрепляет организм, уменьшает вес м@дей и расходы на бл@дей))
агент_Смит.
агент_Смит. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:39
Да
snhagqj7w34j
snhagqj7w34j
вчера в 15:38
Особо не напрягается на поле, силы еще есть.
ev4jg8q38zx4
ev4jg8q38zx4
вчера в 15:30
Это хорошо, значит он ещё поиграет!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:24
Так считает не только врач Акрона. Дзюба умеет поддерживать физическую форму, она основная составляющая его футбольных способностей. А вот сравнивать Артёма с Роналду действительно не стоит. Дзюба заслужил быть Дзюбой.
Гость
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