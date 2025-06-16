Врач «Акрона» считает, что физическая форма Дзюбы даст фору многим

Врач «Акрона» Руслан Засиев рассказал журналистам об успешном прохождении тестирования нападающим команды .

16 июня игроки тольяттинского клуба вышли из отпуска для прохождения обследования перед сборами.

Он раньше всех приехал. Со здоровьем всё великолепно, прошёл тестирование, в том числе нагрузочное, без каких-либо нареканий и замечаний. Организм на 36 лет? Я бы не сказал. Даже если сравнивать с футболистами помоложе, он многим фору даст.

Сравнить с Криштиану Роналду? Сравнивать с Роналду кого-либо на этой планете нет смысла, таких физически одарённых футболистов очень мало. Плюс у них разные задачи на поле.