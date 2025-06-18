«Балтика» сыграет с «Зенитом-2» в первом контрольном матче

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вчера, 13:55

22 июня «Балтика» проведёт свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Светлогорске — соперником станет «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Отмечается, что матч пройдёт с участием зрителей, которые должны заранее пройти регистрацию.