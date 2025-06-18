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«Балтика» сыграет с «Зенитом-2» в первом контрольном матче

вчера, 13:55

22 июня «Балтика» проведёт свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Светлогорске — соперником станет «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Отмечается, что матч пройдёт с участием зрителей, которые должны заранее пройти регистрацию.

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Все комментарии
протон
протон ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 15:09
Такие как я заходят на сайт почитать новости, что-то прокомментировать, и когда "мы" пишем объёмный комментарий, то не гонимся за очками и попаданием в лучшие - просто высказываем своё мнение по новости.
-------------
В содержательных есть плюсы - это новости, обмен новостями. и заработать в КП.
Вы часто выкладывали содержательные комментарии и очень таки интересные. Желаю Вам и дальше так трудится.
frj4kswpfex7
frj4kswpfex7
вчера в 14:43
Соперника можно было выбрать и посолиднее.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:03
Вы как-то однобоко подходите к содержательным комментариям. Для Вас такой комментарий - показатель большого количества очков для КП.
Я вот, например, не играю в КП, мне, получается, вообще писать комментарии не нужно? 😁

Такие как я заходят на сайт почитать новости, что-то прокомментировать, и когда "мы" пишем объёмный комментарий, то не гонимся за очками и попаданием в лучшие - просто высказываем своё мнение по новости.

И КП - это второстепенное дополнение от посещения сайта, а не основное. Вы любое действие меряете через призму КП, а я о нём вообще не думаю, когда пишу комментарии. 🙃
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