«Балтика» сыграет с «Зенитом-2» в первом контрольном матче

22 июня «Балтика» проведёт свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Светлогорске — соперником станет «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.
Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Отмечается, что матч пройдёт с участием зрителей, которые должны заранее пройти регистрацию.
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В содержательных есть плюсы - это новости, обмен новостями. и заработать в КП.
Вы часто выкладывали содержательные комментарии и очень таки интересные. Желаю Вам и дальше так трудится.
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В содержательных есть плюсы - это новости, обмен новостями. и заработать в КП.
Вы часто выкладывали содержательные комментарии и очень таки интересные. Желаю Вам и дальше так трудится.
Я вот, например, не играю в КП, мне, получается, вообще писать комментарии не нужно? 😁
Такие как я заходят на сайт почитать новости, что-то прокомментировать, и когда "мы" пишем объёмный комментарий, то не гонимся за очками и попаданием в лучшие - просто высказываем своё мнение по новости.
И КП - это второстепенное дополнение от посещения сайта, а не основное. Вы любое действие меряете через призму КП, а я о нём вообще не думаю, когда пишу комментарии. 🙃
Я вот, например, не играю в КП, мне, получается, вообще писать комментарии не нужно? 😁
Такие как я заходят на сайт почитать новости, что-то прокомментировать, и когда "мы" пишем объёмный комментарий, то не гонимся за очками и попаданием в лучшие - просто высказываем своё мнение по новости.
И КП - это второстепенное дополнение от посещения сайта, а не основное. Вы любое действие меряете через призму КП, а я о нём вообще не думаю, когда пишу комментарии. 🙃