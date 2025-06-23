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Куртуа — об удалении Асенсио в матче Клубного ЧМ: «Нужно быть умнее»

вчера, 08:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу удаления одноклубника Рауля Асенсио в матче с «Пачукой» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира (3:1).

Непросто играть, когда в твоей команде на одного футболиста меньше. У Асенсио ошибка во втором матче подряд (в первом туре из-за действий защитника назначили пенальти — прим.). Нужно быть немного умнее и не делать такого. Рауль это понимает, нет никаких проблем, мы будем сражаться за него.

Напомним, что Рауль Асенсио получил красную карточку уже на 7-й минуте матча, установив тем самым антирекорд турнира.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:52
да он вроде бы и в ЛЧ косячил,привозил пенали. Однозначно надо куда то его пристраивать,для топ клуба как Реал,подобные ошибки не простительны. Играть в штрафной надо филигранно,а не снимать с соперника футболку или шорты.
По большому счёту, остальные команды увидев эту брешь,будут на неё давить.
Вот игрок Борнмута,насколько крут. он даже глазом не моргнёт,играет уверенно и точно.
112910415
112910415
вчера в 14:35
надежда есть, конечно же !
h25nmhmshgxz
h25nmhmshgxz
вчера в 08:32
Если там не хватает, то здесь не займешь
29p9ftq5ky36
29p9ftq5ky36
вчера в 08:13
А ещё нужно быть корректнее
Гость
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