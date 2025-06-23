Куртуа — об удалении Асенсио в матче Клубного ЧМ: «Нужно быть умнее»

Голкипер «Реала» высказался по поводу удаления одноклубника в матче с «Пачукой» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира (3:1).

Непросто играть, когда в твоей команде на одного футболиста меньше. У Асенсио ошибка во втором матче подряд (в первом туре из-за действий защитника назначили пенальти — прим.). Нужно быть немного умнее и не делать такого. Рауль это понимает, нет никаких проблем, мы будем сражаться за него.