Куртуа — об удалении Асенсио в матче Клубного ЧМ: «Нужно быть умнее»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу удаления одноклубника Рауля Асенсио в матче с «Пачукой» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира (3:1).
Непросто играть, когда в твоей команде на одного футболиста меньше. У Асенсио ошибка во втором матче подряд (в первом туре из-за действий защитника назначили пенальти — прим.). Нужно быть немного умнее и не делать такого. Рауль это понимает, нет никаких проблем, мы будем сражаться за него.
Напомним, что Рауль Асенсио получил красную карточку уже на 7-й минуте матча, установив тем самым антирекорд турнира.
По большому счёту, остальные команды увидев эту брешь,будут на неё давить.
Вот игрок Борнмута,насколько крут. он даже глазом не моргнёт,играет уверенно и точно.
По большому счёту, остальные команды увидев эту брешь,будут на неё давить.
Вот игрок Борнмута,насколько крут. он даже глазом не моргнёт,играет уверенно и точно.