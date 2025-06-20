АПЛ вынесла санкции в отношении «Сити» за несвоевременное начало матчей

Английская Премьер-Лига сделала заявление, в котором сообщила о санкциях в отношении «Манчестер Сити» в связи с нарушением правила о начале и возобновлении матчей.
Премьер-лига и футбольный клуб «Манчестер Сити» заключили соглашение о санкциях после того, как клуб признал, что нарушил правило L.33 в отношении обязательств по началу и возобновлению матчей. Нарушения были допущены в девяти матчах Премьер-лиги в сезоне 2024/25.
теперь бояться будут все, если уж гранда не пощадили !
теперь бояться будут все, если уж гранда не пощадили !
А почему бы до конкурса не допускать лишь тех, кто за предыдущий месяц написал не менее 30-ти или 50-ти комментариев? Вы же недавно здесь говорили, что в группе без призов можно играть только после 30-ти ставок - почему такое же не применить к конкурсу в целом?
Я понимаю, что это не избавит от клонов, но это сильно усложнит им дело и все последние победители просто не смогли бы участвовать.
Хотя, если, конечно, нет специальной программы для учёта комментов и делаться это будет вручную модераторами, то проще застрелиться - тогда понимаю, почему что-то подобное не делается.
А почему бы до конкурса не допускать лишь тех, кто за предыдущий месяц написал не менее 30-ти или 50-ти комментариев? Вы же недавно здесь говорили, что в группе без призов можно играть только после 30-ти ставок - почему такое же не применить к конкурсу в целом?
Я понимаю, что это не избавит от клонов, но это сильно усложнит им дело и все последние победители просто не смогли бы участвовать.
Хотя, если, конечно, нет специальной программы для учёта комментов и делаться это будет вручную модераторами, то проще застрелиться - тогда понимаю, почему что-то подобное не делается.