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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

АПЛ вынесла санкции в отношении «Сити» за несвоевременное начало матчей

сегодня, 01:49

Английская Премьер-Лига сделала заявление, в котором сообщила о санкциях в отношении «Манчестер Сити» в связи с нарушением правила о начале и возобновлении матчей.

Премьер-лига и футбольный клуб «Манчестер Сити» заключили соглашение о санкциях после того, как клуб признал, что нарушил правило L.33 в отношении обязательств по началу и возобновлению матчей. Нарушения были допущены в девяти матчах Премьер-лиги в сезоне 2024/25.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:58
МС выплатит катарские деньги, и АПЛ скажет: "больше не делайте такие вещи!" ? И всё? А вот условный Фулхэм или Лестер наказали бы.
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 09:16
Ну Эвертон, ну погоди!!!
wstupqh97477
wstupqh97477
сегодня в 08:23
Лучше бы часы им исправные подарили
4m45ybr97y23
4m45ybr97y23
сегодня в 07:45
С нарушителями нужно как-то бороться, лучше бы снимали очки, это бы побыстрее и эффективнее действовало.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:30
Строгая лига... Всё нужно делать вовремя, согласно регламента...
adekvat
adekvat
сегодня в 07:20
Газом каким ни будь надо с раздевалки вовремя выгонять.
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 06:42
Да уж)))
STVA 1
STVA 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 06:40
Я думаю им это не надо! Почему то(((
112910415
112910415
сегодня в 06:06
предельно жёстко и принципиально ! )
теперь бояться будут все, если уж гранда не пощадили !
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 04:21
Посмотрел последних дневных победителей, которые вызывают столько возмущения, они либо совсем свежие аккаунты, либо те, которые месяцами или годами не пишут комментарии. 🤔

А почему бы до конкурса не допускать лишь тех, кто за предыдущий месяц написал не менее 30-ти или 50-ти комментариев? Вы же недавно здесь говорили, что в группе без призов можно играть только после 30-ти ставок - почему такое же не применить к конкурсу в целом?

Я понимаю, что это не избавит от клонов, но это сильно усложнит им дело и все последние победители просто не смогли бы участвовать.
Хотя, если, конечно, нет специальной программы для учёта комментов и делаться это будет вручную модераторами, то проще застрелиться - тогда понимаю, почему что-то подобное не делается.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:28
"В качестве наказания - продолжила АПЛ - Федерация футбола Англии выплатит МС сто миллионов фунтов, добавит 16-ть очков к турнирной таблице и будет не против и дальше начинать матчи в неположенное время".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:38
МанСити готовит ответный удар, уверен)))
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