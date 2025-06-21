Джексон извинился за своё удаление в матче против «Фламенго»

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вчера, 19:20

Нападающий «Челси» в своих личных соцсетях попросил прощения за красную карточку в матче второго тура Клубного чемпионата мира против «Фламенго».

Хочу извиниться перед клубом, тренерами, партнёрами и болельщиками. Я подвёл вас. Честно говоря, я очень зол на себя из-за ещё одного удаления. Ведь каждый день усердно работаю, чтобы помогать команде, а не ставить её в такое положение. До сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Никаких оправданий. Полностью беру ответственность на себя. Я всё переосмыслю, сделаю выводы и вернусь сильнее. Простите.

Напомним, что «Челси» проиграл бразильскому «Фламенго» со счётом 1:3, а Николас Джексон был удалён на 68-й минуте встречи за удар открытыми шипами в голень соперника.