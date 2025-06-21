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Джексон извинился за своё удаление в матче против «Фламенго»

вчера, 19:20
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Челси» Николас Джексон в своих личных соцсетях попросил прощения за красную карточку в матче второго тура Клубного чемпионата мира против «Фламенго».

Хочу извиниться перед клубом, тренерами, партнёрами и болельщиками. Я подвёл вас. Честно говоря, я очень зол на себя из-за ещё одного удаления. Ведь каждый день усердно работаю, чтобы помогать команде, а не ставить её в такое положение. До сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Никаких оправданий. Полностью беру ответственность на себя. Я всё переосмыслю, сделаю выводы и вернусь сильнее. Простите.

Напомним, что «Челси» проиграл бразильскому «Фламенго» со счётом 1:3, а Николас Джексон был удалён на 68-й минуте встречи за удар открытыми шипами в голень соперника.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:29
Ты недооцениваешь тупость Марески и Болика и компании))))
протон
протон
вчера в 20:05
Такие игроки обычно не меняются. Это же не в первый раз у него происходит
Вернется сильнее, чтобы в следующий раз уже наверняка ногу сломать противнику. Если он уже второй раз не понимает, как оно так вышло, то может пора уже на терапию сходить или на курсы какие-нибудь по управлению гневом и самоконтролю, а не бубнить пафосное "вернусь сильнее", "беру ответственность".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:53
думаю, что вопрос с основным нападающим Челси почти решен.
Лиам Делап остается, Мар Гиу получит больше шансов играть.
еще есть Сатпаев из казахской лиги, Челси подождет.
а тебя, Николас, выставят на трансфер.
но молодец, что извинился.
drug01
drug01
вчера в 19:29
Всякое бывает но жаль что повлияло на результат!
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