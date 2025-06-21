Джексон извинился за своё удаление в матче против «Фламенго»

Нападающий «Челси» Николас Джексон в своих личных соцсетях попросил прощения за красную карточку в матче второго тура Клубного чемпионата мира против «Фламенго».
Хочу извиниться перед клубом, тренерами, партнёрами и болельщиками. Я подвёл вас. Честно говоря, я очень зол на себя из-за ещё одного удаления. Ведь каждый день усердно работаю, чтобы помогать команде, а не ставить её в такое положение. До сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Никаких оправданий. Полностью беру ответственность на себя. Я всё переосмыслю, сделаю выводы и вернусь сильнее. Простите.
Напомним, что «Челси» проиграл бразильскому «Фламенго» со счётом 1:3, а Николас Джексон был удалён на 68-й минуте встречи за удар открытыми шипами в голень соперника.
Вернется сильнее, чтобы в следующий раз уже наверняка ногу сломать противнику. Если он уже второй раз не понимает, как оно так вышло, то может пора уже на терапию сходить или на курсы какие-нибудь по управлению гневом и самоконтролю, а не бубнить пафосное "вернусь сильнее", "беру ответственность".
Вернется сильнее, чтобы в следующий раз уже наверняка ногу сломать противнику. Если он уже второй раз не понимает, как оно так вышло, то может пора уже на терапию сходить или на курсы какие-нибудь по управлению гневом и самоконтролю, а не бубнить пафосное "вернусь сильнее", "беру ответственность".
Лиам Делап остается, Мар Гиу получит больше шансов играть.
еще есть Сатпаев из казахской лиги, Челси подождет.
а тебя, Николас, выставят на трансфер.
но молодец, что извинился.
Лиам Делап остается, Мар Гиу получит больше шансов играть.
еще есть Сатпаев из казахской лиги, Челси подождет.
а тебя, Николас, выставят на трансфер.
но молодец, что извинился.