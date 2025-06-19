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В «Локомотиве» объяснили трансферный бан от ФИФА

вчера, 19:20

В пресс‑службе московского «Локомотива» прокомментировали источнику запрет на регистрацию новых игроков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

Временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков связан с так называемым «делом „Мариуполя“».

ФК «Мариуполь», который в соответствии с открытыми источниками де‑факто не выступает ни в одном соревновании, тем не менее через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении ФК «Локомотив». Наш клуб, получив решение CAS, ещё в мае обратился в РФС, чтобы футбольный союз в свою очередь направил запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола.

Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитет ФИФА по заявлению иностранных представителей ФК «Мариуполь» открывает производство по делу в отношении «Локомотива» о неисполнении решения CAS. Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков. Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК «Мариуполь», считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК «Локомотив» намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время, и запрет будет снят.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 12:09
Видимо иностранные представители (хохлы) российского города Мариуполь всё ещё мечтают о возврате Малороссии в стан хохляндии....уй вам по всей морде!
112910415
112910415
сегодня в 04:48
заплатить эту мелочь и спать спокойно !
Сп62
Сп62
вчера в 22:02
Отдать эти 50 тыс. евро, да и дело с концом.
Digger88
Digger88 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:01
https://www.soccer.ru/news/1409282/mampassi-mark-lokomotiv
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:59
Ничего не понятно, но очень интересно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:54
Мутные дела творятся. Непонятно какой клубик непонятно по какой причине наехал на проводниц, а ФИФА тут же наложила запрет на клуб. Или нам чё-то не договаривают, или творится ваще ХЗ что...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:51
А что за "дело Мариуполя"? Хоть бы ссылку соккер сделал.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:43
ФИФА получила команду "Фас"... России нужно создавать трудности, вот этим все и занимаются. Не понятно, при чём тут футбол? Что за фигня, в соревнованиях не участвуем, а запреты выполняем? Почему мы не обжалуем в судах все эти беспределы?
9puhhg3983d7
9puhhg3983d7
вчера в 19:29
Из статьи непонятно, а что ФК "Мариуполь" хочет? В чём именно претензия к Локомотиву?
gec6a256qtse
gec6a256qtse
вчера в 19:27
Очередные происки ФИФА в отношении наших клубов.
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