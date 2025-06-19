В «Локомотиве» объяснили трансферный бан от ФИФА

В пресс‑службе московского «Локомотива» прокомментировали источнику запрет на регистрацию новых игроков со стороны Международной федерации футбола ( ФИФА ).

Временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков связан с так называемым «делом „Мариуполя“».

ФК «Мариуполь», который в соответствии с открытыми источниками де‑факто не выступает ни в одном соревновании, тем не менее через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА , чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении ФК «Локомотив». Наш клуб, получив решение CAS , ещё в мае обратился в РФС , чтобы футбольный союз в свою очередь направил запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола.