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Нагорных: «Надеемся, что за неделю ситуация с баном „Локомотива“ решится»

вчера, 18:16

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал историю с трансферным баном.

В команде ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена. Срок? Надеемся, получится в течение недели.

Напомним, что из-за задолженности по трансферу футболиста Марка Мампасси ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков. Бан будет действовать три трансферных окна, если «Локомотив» не выплатит нужную сумму.

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Все комментарии
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вчера в 23:18
Как? Если ФИФА найдёт, где находится юрлицо? Без шуток. Комана может нигде и не играет, но юрлицо, может продолжать существовать . дальше что? Локомотив платить станет? Чтобы решить проблемы за рубежом и получить ещё большие внутри страны? Налицо жирная недоработка юристов и как сейчас разгребать не ясно.
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вчера в 18:21
Вряд ли так быстро всё разрулится
Гость
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