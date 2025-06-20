Нагорных: «Надеемся, что за неделю ситуация с баном „Локомотива“ решится»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал историю с трансферным баном.
В команде ситуация находится под контролем. Специалисты занимаются вопросом. В ближайшие дни рассчитываем, что ситуация будет разрешена. Срок? Надеемся, получится в течение недели.
Напомним, что из-за задолженности по трансферу футболиста Марка Мампасси ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новичков. Бан будет действовать три трансферных окна, если «Локомотив» не выплатит нужную сумму.