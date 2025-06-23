ПСЖ обыграл «Сиэтл» в матче Клубного чемпионата мира

ПСЖ обыграл «Сиэтл» (2:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.
На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия. На 67-й Ашраф Хакими удвоил преимущество парижан.
ПСЖ занял 1-е место в группе В (6 очков), «Сиэтл» финишировал 4-м (0 очков).
ПСЖ совсем не понравился. Скучная игра, практически статичная, малоподвижная, без фантазии в атаке. Можно понять, команда не так давно стала победителем ЛЧ, неудивительно, что определенный спад наметился. Нет той мощи, того однозначного превосходства над соперниками, что был в ЛЧ. Счет конечно по игре, по другому и быть не могло.
Поглядим, что будет в ПО...
ПСЖ совсем не понравился. Скучная игра, практически статичная, малоподвижная, без фантазии в атаке. Можно понять, команда не так давно стала победителем ЛЧ, неудивительно, что определенный спад наметился. Нет той мощи, того однозначного превосходства над соперниками, что был в ЛЧ. Счет конечно по игре, по другому и быть не могло.
Поглядим, что будет в ПО...