ПСЖ обыграл «Сиэтл» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 23:54

ПСЖ обыграл «Сиэтл» (2:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия. На 67-й Ашраф Хакими удвоил преимущество парижан.