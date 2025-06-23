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ПСЖ обыграл «Сиэтл» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 23:54
Сиэтл СаундерсЛоготип футбольный клуб Сиэтл Саундерс0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ обыграл «Сиэтл» (2:0) в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия. На 67-й Ашраф Хакими удвоил преимущество парижан.

ПСЖ занял 1-е место в группе В (6 очков), «Сиэтл» финишировал 4-м (0 очков).

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Все комментарии
kdjy44drngdt
kdjy44drngdt
сегодня в 07:34
Сенсации не произошло, только счёт маленький.
112910415
112910415
сегодня в 04:32
Сиэтл не соперник !
jq478z5w8q3m
jq478z5w8q3m
сегодня в 03:13
Тут у ковбоев не было шансов изначально
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:22
К сожалению довольно предсказуемый результат...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:22, ред.
Лёгкая прогулка фермеров ☝️😉
drug01
drug01
сегодня в 00:19
У Псж пока нет ошибок в игре, результат есть!
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:10
Торшер)))
Capral
Capral
сегодня в 00:09
Тот случай, когда ж...а полезней её владельца. Абсолютно безликий матч грузина. Ещё немного и он получит заслуженную критику... После его замены и выхода Барколя, слева появилась мысль у ПСЖ, игра стала динамичней. Американцы- типичная команда МЛС, очень старательная, но примитивная, в худших традициях американской лиги- игра без центра поля, без флангов.

ПСЖ совсем не понравился. Скучная игра, практически статичная, малоподвижная, без фантазии в атаке. Можно понять, команда не так давно стала победителем ЛЧ, неудивительно, что определенный спад наметился. Нет той мощи, того однозначного превосходства над соперниками, что был в ЛЧ. Счет конечно по игре, по другому и быть не могло.

Поглядим, что будет в ПО...
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:09
Ага тащер )
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:04
Атлетико там выиграл, но вылетел...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:02
Кварацхелия лидер ПСЖ ))
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