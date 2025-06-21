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«Интер» победил японский «Урава Рэд Даймондс» в матче Клубного ЧМ

вчера, 23:54
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Урава Рэд Даймондс (Сайтама)Урава Рэд ДаймондсМатч завершен

«Интер» обыграл «Урава Рэд Даймондс» в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:1).

На 11-й минуте игрок японского клуба Рёма Ватанабе забил первый мяч в этой встрече. На 78-й ударом через себя Лаутаро Мартинес счёт сравнял. На 90+2-й минуте победу «Интеру» принёс Валентин Карбони.

Благодаря победе миланцы набрали 4 очка и занимают 1-е место в группе Е. В первом туре «Интер» сыграл вничью против мексиканского «Монтеррея».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:52
Банзай Ниппон ! Мы ещё поборемся !
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:14
Все-таки думаю ошибка было в такую команду которая за последние 3 года играли в 2 финалах лч , назначать такого калибра тренера , при всем уважении к румыну ,не тот уровень это точно
px8w86qsrmmt
px8w86qsrmmt
сегодня в 07:02
С большим трудом победили. Вообще европейцы на этом турнире тяжело играют.
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:34
+ ещё Отаменди, капитан Бенфики, головой замкнул..
ABir
ABir
сегодня в 01:28
Сине-черных с волевой победой, поддержали Марку европейского футбола.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 00:52
Надеюсь, не остались ещё сомнения насчёт профпригодности Кивиболла с навесами. Цыгана за дверь!
А то ИнтерГранде в Парму превратится
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 00:38, ред.
Тактика Интера на матч: японцы ниже - только навесы!!!
В целом жаль что японцы проиграли.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:33
Победителей не судят!
j68q72pga6bs
j68q72pga6bs
сегодня в 00:23
Трудная победа Интера на флажке!!
catal
catal ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 00:19
Это который рядом с вратарем мух ловил? Да, стремно он сыграл. Просто отодвинулся от мяча.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:19
фланговые передачи поперёк поля у итальянцев,как в каком то пердиве.
Вообще отвратительно играли, скоростей практически нет,японцы всё перекусывали,даже не напрягаясь. Короче отскочили.
juchok
juchok
сегодня в 00:05
лютое палево с голом Карбони, когда защитник японцев отскочил от мяча, вместо того, чтобы спокойно его выбить в подкате!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:04, ред.
Мартинес кучеряво стрельнул..., да и Карбони прямо в шестёрку хорошо бильярдный закатил.

Аргентосы на турнире пока рулят. Красивые голы от них, - позавчера Месси, сегодня Лаутаро.
catal
catal
сегодня в 00:04
Игра была равна. Японцы ни в чем не уступали. Владение 82% к 18%? Что-то не заметно. Навес, навес, навес, навес, навес, как у Димарко и к0 ноги не отвалились навешивать.
Capral
Capral
сегодня в 00:01
За всю жизнь, сколько смотрю футбол не видел такого количества навесов от одной команды, то-есть от Интера!!! Интер и при Индзаги не играл в очень интересный футбол, но сегодня- это просто извращение... Япошки в футболе пока еще неискушенные как европейцы, но в 1-м тайме понравились, держались неплохо, мужественно оборонялись, но в итоге, даже при такой тупой игре соперника не сдюжили.
Не знаю, как будет дальше, но сегодня итальянцы меня просто поразили...
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 23:56, ред.
Додавил Интер старательных быстрых япошек. Примитивнинько, но победа есть победа.
Риверу победы!
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