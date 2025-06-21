«Интер» победил японский «Урава Рэд Даймондс» в матче Клубного ЧМ

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вчера, 23:54

«Интер» обыграл «Урава Рэд Даймондс» в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:1).

На 11-й минуте игрок японского клуба Рёма Ватанабе забил первый мяч в этой встрече. На 78-й ударом через себя Лаутаро Мартинес счёт сравнял. На 90+2-й минуте победу «Интеру» принёс Валентин Карбони.

Благодаря победе миланцы набрали 4 очка и занимают 1-е место в группе Е. В первом туре «Интер» сыграл вничью против мексиканского «Монтеррея».