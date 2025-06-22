«Ювентус» разгромил «Видад» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 20:59

«Ювентус» обыграл «Видад» из Касабланки в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (4:1).

На 6-й минуте защитник марокканского клуба Абделмунаим Бутуил отправил мяч в собственные ворота. На 16-й минуте Кенан Йилдыз удвоил преимущество туринцев. На 25-й минуте полузащитник «Видада» Тембинкоси Лорч сократил отставание. На 69-й минуте Йилдыз оформил дубль, а точку в матче поставил Душан Влахович, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

«Ювентус» занимает первое место в группе G (6 очков). «Видад» идёт 4-м (0 баллов).