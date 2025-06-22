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«Ювентус» разгромил «Видад» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 20:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 1Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад КасабланкаМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Видад» из Касабланки в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (4:1).

На 6-й минуте защитник марокканского клуба Абделмунаим Бутуил отправил мяч в собственные ворота. На 16-й минуте Кенан Йилдыз удвоил преимущество туринцев. На 25-й минуте полузащитник «Видада» Тембинкоси Лорч сократил отставание. На 69-й минуте Йилдыз оформил дубль, а точку в матче поставил Душан Влахович, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

«Ювентус» занимает первое место в группе G (6 очков). «Видад» идёт 4-м (0 баллов).

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Все комментарии
jwxr4q3ybfzt
jwxr4q3ybfzt
вчера в 23:33
Успешнач игра Ювентуса только радует?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:06, ред.
"Видад" из Касабланки в чемпионате Марокко занял третье место, отстав от победителя на 16 (!) очков. Каковы участники КЧМ, просто загляденье. Бальзам нА душу.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 21:57
Не плохо,но в защите и в полузащите нужны усиления.
catal
catal
вчера в 21:57
Йылдызу золотой мяч.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:40
Настолько знаменитый клуб Видад, что узнал о существовании данного клуба в этом году, из этого турнира. Наверное надо поблагодарит за это Инфантино и кампанию)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:17
Добрый вечер.

За данное нарушение правил (флуд) выдаётся жёлтая карточка, а если она уже есть, то бан на час, бан уже истёк (во время банов нельзя оставлять комментарии).
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:12
Юве набрал хороший ход
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:04
Ещё бы с ними не справился...
Гость
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