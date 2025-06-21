«Бавария» победила «Бока Хуниорс» и вышла в плей-офф Клубного ЧМ

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вчера, 08:19

«Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:1).

На 18-й минуте мюнхенская команда вышла вперёд усилиями Харри Кейна. На 66-й клуб из Аргентины отыгрался — голом отметился Мигель Мерентиэль. На 84-й Майкл Олисе забил второй мяч представителей Германии.

«Бавария» лидирует в группе С (6 очков). Подопечные Венсана Компани вышли в плей-офф турнира. «Бока Хуниорс» идёт на 3-м месте (один балл).

Ранее «Лос-Анджелес» уступил «Эсперансу» (0:1) в игре квартета D.