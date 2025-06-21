 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКлубный чемпионат мира 2025

«Бавария» победила «Бока Хуниорс» и вышла в плей-офф Клубного ЧМ

вчера, 08:19
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсМатч завершен

«Бавария» обыграла «Бока Хуниорс» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:1).

На 18-й минуте мюнхенская команда вышла вперёд усилиями Харри Кейна. На 66-й клуб из Аргентины отыгрался — голом отметился Мигель Мерентиэль. На 84-й Майкл Олисе забил второй мяч представителей Германии.

«Бавария» лидирует в группе С (6 очков). Подопечные Венсана Компани вышли в плей-офф турнира. «Бока Хуниорс» идёт на 3-м месте (один балл).

Ранее «Лос-Анджелес» уступил «Эсперансу» (0:1) в игре квартета D.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Фламенго» обыграл «Челси» в матче Клубного чемпионата мира
20 июня
Дубль Барриоса помог «Атлетико» обыграть «Сиэтл» в матче Клубного ЧМ
20 июня
ПСЖ сенсационно проиграл «Ботафого» в матче Клубного чемпионата мира
20 июня
Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Порту» в матче Клубного ЧМ
20 июня
«Зальцбург» переиграл «Пачуку» в матче Клубного чемпионата мира
19 июня
«Ювентус» разгромил «Аль-Аин» в матче Клубного чемпионата мира
19 июня
 
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:38
С победой "немецкую машину"!
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:45
)))))))
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 12:42, ред.
Кейн молодец. Гол + пас. И не важно, что с каким-то Оклендом не забил. Не знаю, что там покажет Та в следующем сезоне, но концовка этого просто отвратительна и в сборной, и в этой игре причастен к голу Мерентиеля. Вообще он был всегда привозчиком, но к которому Алонсо подобрал ключики. Гол у аргентинца получился отличным.
Жаль, что Бока в ничью не свела матч. Мне, кажется, шансов мало на выход, не факт, что сами забьют больше Бенфики Окленду, да и Бавария может не сильно упереться и позволить португальцам сыграть в ничью.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:32
Будем пока все нормально
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:26
Будем наблюдать...)))
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:20
Команда видна не все радует но команда есть
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:11
Волнения по поводу Мусиалы и его травмы. Компани говорит, что вроде ничего страшного, но учитывая его предыдущую травму, всё это конечно неприятно, без Мусиалы пропадет и темп и креатив в атаке. Ну будем надеяться на лучшее...
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:08
Сыграли нормально видно было желание не проиграть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:07
Посмотрел обзор...
Очень немцы понравились. Много моментов создали, прессинговали. Счёт мог быть до неприличия большим. Олисе очень хорош, Гнабри, да и остальные сильны у "роттен".
Жаль матч в такое неудобное время шёл.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:28
Бавария с трудом, но подтвердила свой статус
Capral
Capral
вчера в 09:19
Игру не видел, но очень рад за Баварию!!!!!!!
Соперник непростой- один из лидеров чемпионата Аргентины, если не ошибаюсь...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:15
Кто бы сомневался в выходе Баварии.
wwmgc7bdjxv5
wwmgc7bdjxv5
вчера в 09:09
Успех Баварии законоверен!
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:03
Фаворит группы подтвердил свой статус.
ABir
ABir
вчера в 08:59
Немцы, как всегда приехали работать на турнир, а не как некоторые другие евроклубы на выставку.
2fmfb69zdsx9
2fmfb69zdsx9
вчера в 08:49
Единственные необлажавшиеся европейцы.
bdb6yeytkhn9
bdb6yeytkhn9
вчера в 08:48
На этот раз без недооценки.
jsapes9v7vg4
jsapes9v7vg4
вчера в 08:39
Баварию трудно победить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:24, ред.
Бока Хуниорс крепкая команда, желаю им выйти в плей офф. Надо Окленд вынести от 7 и более....Мюнхен пока без ошибок играет. Так и будет с Бенфикой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 