«Реал» в меньшинстве обыграл «Пачуку» в матче Клубного чемпионата мира

«Реал» одержал победу над мексиканской «Пачукой» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (3:1).
На 7-й минуте мадридцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Рауль Асенсио. На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. На 43-й Арда Гюлер удвоил преимущество «Реала». На 70-й минуте Федерико Вальверде забил третий гол в ворота мексиканской команды. Хавбек «Пачуки» Элиас Монтьель сократил отставание в счёте на 80-й минуте.
«Реал» занимает первое место в группе H (4 очка). «Пачука» идёт 4-й (0 баллов).
Мексиканцы... По мне так ребята неплохие, но футбол - не их игра. Лупят по круглому сильно и бесхитростно, что для таких киперов как Куртуа - не проблема. На их месте любой Евро топ стопудово бы воспользовался подарком от Асенсио.
Мексиканцы... По мне так ребята неплохие, но футбол - не их игра. Лупят по круглому сильно и бесхитростно, что для таких киперов как Куртуа - не проблема. На их месте любой Евро топ стопудово бы воспользовался подарком от Асенсио.
Ну, а Асенсио... Еще недавно ему пророчили судьбу Рамоса, а повторит он скорее всего Начо. Если, конечно, не поработает как следует над собой.
Ну, а Асенсио... Еще недавно ему пророчили судьбу Рамоса, а повторит он скорее всего Начо. Если, конечно, не поработает как следует над собой.