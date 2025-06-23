«Реал» в меньшинстве обыграл «Пачуку» в матче Клубного чемпионата мира

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сегодня, 00:01

«Реал» одержал победу над мексиканской «Пачукой» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (3:1).

На 7-й минуте мадридцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Рауль Асенсио. На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. На 43-й Арда Гюлер удвоил преимущество «Реала». На 70-й минуте Федерико Вальверде забил третий гол в ворота мексиканской команды. Хавбек «Пачуки» Элиас Монтьель сократил отставание в счёте на 80-й минуте.

«Реал» занимает первое место в группе H (4 очка). «Пачука» идёт 4-й (0 баллов).