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«Реал» в меньшинстве обыграл «Пачуку» в матче Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

«Реал» одержал победу над мексиканской «Пачукой» в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (3:1).

На 7-й минуте мадридцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Рауль Асенсио. На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. На 43-й Арда Гюлер удвоил преимущество «Реала». На 70-й минуте Федерико Вальверде забил третий гол в ворота мексиканской команды. Хавбек «Пачуки» Элиас Монтьель сократил отставание в счёте на 80-й минуте.

«Реал» занимает первое место в группе H (4 очка). «Пачука» идёт 4-й (0 баллов).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:15
Пачука в своей апертуре занял 16 место, в клаусуре 8 место, как этот клуб оказался в клубном чемпионате?
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Даже без Мбаппе и в меньшинстве Реал сумел одержать нужную победу и сохранить первое место в своей группе.
qkre9y4a8nvh
qkre9y4a8nvh
сегодня в 03:12
Алонсо потихоньку начинает адаптироваться в Реале
catal
catal
сегодня в 02:26
Вальверде забил в стиле Бензема. Тыкнул.
Но в целом победа - результат слабой обороны Пачуке.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:08
Разумеется, с победой! Однако не могу сказать, что порадовала игра. Слабый соперник ухитрился уже в самом начале игры создать опасные моменты и нечего было противопоставить. Обороны не было. Фол Асенсио - вообще за гранью. Дисциплина, точнее, ее отсутствие в командной игре, да и индивидуально. Арнольд, подключаясь в атаку, не очень спешил возвращаться - он еще в первой игре разочаровывал. Средняя линия, точность передач, все было неубедительно. Джуд феноменальный футболист, гол чудесный но... сезон неудачный, что ли...Вини надоел своими выкрутасами...Один лишь Куртуа. Десять сейвов я насчитал. Разной степени сложности, но десять!! Три атаки, настоящие "реаловские" - три гола - это не результат со слабым соперником, которого любой европейский клуб заткнет за пояс... Хейсен понравился, разве что...Понимаю, что это начало пути нового тренера, прекрасного в прошлом игрока Реала, но не знаю какого тренера...Сумбурный пост получился. Впрочем, какая игра такой и пост...Удачи Реалу!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:52
С Пачукой нельзя оценивать игру команды. Слишком слабый соперник для Мадрида. Это нужно сделать только после встречи с Барселоной. С Барселоной!
амурец
амурец
сегодня в 00:46
Реал с победой, хотя мексиканцы конечно не соперник, ну а Реалу есть над чем работать, Асенсио конечно подвел команду
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23, ред.
С победой над очень слабым соперником поздравляю лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков! Игрок матча - Тибо Куртуа! Видно, что Хаби Алонсо пытается внести что-то новое в игру Реала. Срочно нужен левый защитник. Винисиуса бы продать арабам, думаю , что они заплатили бы за него очень большие деньги. Он очень плох, как человек. Если не возьмётся за ум, то и как футболист скоро закончится. На следующий матч, надо оставить его на скамейке запасных, пусть слева сыграет Родриго или Мбаппе. Асенсио очень глупо сыграл, второй матч подряд. Возможно, что мы увидим ещё одного нового центрального защитника. У Хаби впереди оооочень много работы. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:22
Молодцы Реал даже не смотря на то что в меньшеньстве играли но уверенно выйграли!! Вот это мастер класс.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:19, ред.
Ну, мяч задвигался у Реала уже поинтереснее, но еще работать и работать. Заметно больше стало передач вперед, а не назад, как было при Анчи. Хёйсен очень понравился, отличные, умные, тонкие передачи, отличное чувство тайминга. Так же порадовал молодой Гонсало Гарсия, особенно момент с голевой передачей на Гюлера, хороший показатель, что футболист в первую очередь играет на результат команды, а не на свой личный. Чего нельзя сказать о Винисиусе, который уже вторую игру просто отсутствует на поле. Ну и главной похвалы заслуживает, конечно Тибо, он сделал этот матч. Если бы не его сумасшедшие сейвы, то все могло бы закончится печально для Мадрида.

Ну, а Асенсио... Еще недавно ему пророчили судьбу Рамоса, а повторит он скорее всего Начо. Если, конечно, не поработает как следует над собой.
протон
протон
сегодня в 00:19
До 70й минуты играли просто образцово. Потом опять включился пижонский стиль против пачуки
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:13
Сливочные видимо могут вдесятером сразу начинать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08, ред.
Радует игровое исполнение у Реала, но с дисциплиной совсем беда. Тошка Рюдигер на ровном месте опять себе на *опу приключения ищет, ну а фол и кк Асенсио - ваще из ряда вон. Будем надеяться, что Алонсо покажет кто в доме хозяин, ибо мягкотелость в РМ боком выйдет.

Мексиканцы... По мне так ребята неплохие, но футбол - не их игра. Лупят по круглому сильно и бесхитростно, что для таких киперов как Куртуа - не проблема. На их месте любой Евро топ стопудово бы воспользовался подарком от Асенсио.
7nx5yh55z9ft
7nx5yh55z9ft
сегодня в 00:08
Реал есть Реал, лучшая команда мира.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:07
Люблю Елагина. Теплый, ламповый комментарий, "сначала Реал дергался, но потом все устаканилось!"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07
Может Реалу уже пора начинать вдесятером играть - у них не плохо получается...)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:02
Победа на классе конечно но лучший игрок Реала сегодня это Куртуа
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:02
Неплохо сыграли и победили !
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