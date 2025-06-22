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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выбил из Кубка Китая действующего победителя

вчера, 15:09

«Шанхай Порт» уступил «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 1/8 финала Кубка Китая (2:3).

На 45-й минуте гости вышли вперёд усилиями Андре Луиса. Габриэльзиньо на 46-й восстановил равенство. На 50-й Луис сделал дубль. На 59-й хозяева поля снова отыгрались, на этот раз отличился Густаво. На 67-й Луис забил свой третий мяч в игре.

«Шанхай Порт», победивший в турнире в прошлом году, завершил выступления. «Шанхай Шэньхуа» вышел в четвертьфинал.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 18:33
Нет, иногда лотерея выпадает и местным жителям, но в этом матче карта легла на "бразильцев"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
Полностью смотрел игру.
Начало первого тайма было осторожное - присматривались друг к другу)
Затем как то оживились, моментами обе команды показывали комбинационный футбол, при этом необходимо отметить пристрастия команд - "портовики" старались затащить мяч в штрафную или через короткий пас или индивидуально, люди Леонида тоже доставляли круглого туда же, но предпочитали "навесом".
Можно смело сказать и визитная карточка футболистов Шанхай Шеньхуа это стандарты.
Безусловно атлетический (против китайцев) Луис и головой забил и продавливал защиту обладателей кубка на постоянной основе. В этой игре команда играла на него.
В целом, неожиданно, зрелищный получился матч - дождь иногда стоял стеной!
Леонид Викторович до нитки промок - как обычно в этом клубе всегда на ногах.
112910415
112910415
вчера в 17:42
Слуцкий - это голова!
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 16:43
Красавчики
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:19
Молодец Леонид! Так держать!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:01
Ни чё чё! В 1/4 вышли, вот это успех! Пора уже в АПЛ переходить ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:45
Мои искренние поздравления Лёне , с Победой .
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:31
За работой Слуцкого в Китае особо не слежу, но, если появляются новости, с удовольствием их читаю. Видимо Леонид, всё-таки, чего-то добился, ведь победил обладателя Кубка. Желаю одному из лучших тренеров России завоевать какой-нибудь трофей с нынешней командой!!!
rbj2b3hdcf46
rbj2b3hdcf46
вчера в 15:30
Там походу только два Шанхая между собой и рубятся
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 15:24
Там только бразильцы забивают?
Capral
Capral
вчера в 15:16
Лёнчик- красавчик- рад за него!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
memphis
memphis
вчера в 15:11
Рад за Викторовича!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:11
Ну тут только остаётся порадоваться за Лёнчика и его клуб, и конечно поздравления!
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