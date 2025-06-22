«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выбил из Кубка Китая действующего победителя

«Шанхай Порт» уступил «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 1/8 финала Кубка Китая (2:3).
На 45-й минуте гости вышли вперёд усилиями Андре Луиса. Габриэльзиньо на 46-й восстановил равенство. На 50-й Луис сделал дубль. На 59-й хозяева поля снова отыгрались, на этот раз отличился Густаво. На 67-й Луис забил свой третий мяч в игре.
«Шанхай Порт», победивший в турнире в прошлом году, завершил выступления. «Шанхай Шэньхуа» вышел в четвертьфинал.
Начало первого тайма было осторожное - присматривались друг к другу)
Затем как то оживились, моментами обе команды показывали комбинационный футбол, при этом необходимо отметить пристрастия команд - "портовики" старались затащить мяч в штрафную или через короткий пас или индивидуально, люди Леонида тоже доставляли круглого туда же, но предпочитали "навесом".
Можно смело сказать и визитная карточка футболистов Шанхай Шеньхуа это стандарты.
Безусловно атлетический (против китайцев) Луис и головой забил и продавливал защиту обладателей кубка на постоянной основе. В этой игре команда играла на него.
В целом, неожиданно, зрелищный получился матч - дождь иногда стоял стеной!
Леонид Викторович до нитки промок - как обычно в этом клубе всегда на ногах.
Начало первого тайма было осторожное - присматривались друг к другу)
Затем как то оживились, моментами обе команды показывали комбинационный футбол, при этом необходимо отметить пристрастия команд - "портовики" старались затащить мяч в штрафную или через короткий пас или индивидуально, люди Леонида тоже доставляли круглого туда же, но предпочитали "навесом".
Можно смело сказать и визитная карточка футболистов Шанхай Шеньхуа это стандарты.
Безусловно атлетический (против китайцев) Луис и головой забил и продавливал защиту обладателей кубка на постоянной основе. В этой игре команда играла на него.
В целом, неожиданно, зрелищный получился матч - дождь иногда стоял стеной!
Леонид Викторович до нитки промок - как обычно в этом клубе всегда на ногах.