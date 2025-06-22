«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выбил из Кубка Китая действующего победителя

1750594146

вчера, 15:09

«Шанхай Порт» уступил «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 1/8 финала Кубка Китая (2:3).

На 45-й минуте гости вышли вперёд усилиями Андре Луиса. Габриэльзиньо на 46-й восстановил равенство. На 50-й Луис сделал дубль. На 59-й хозяева поля снова отыгрались, на этот раз отличился Густаво. На 67-й Луис забил свой третий мяч в игре.

«Шанхай Порт», победивший в турнире в прошлом году, завершил выступления. «Шанхай Шэньхуа» вышел в четвертьфинал.