Захарян начнёт сборы в общей группе футболистов «Реала Сосьедад»

Российский форвард «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приступит к предсезонным сборам вместе с остальной командой.
Пресс-служба испанцев сообщила следующее:
Арсен завершил сезон полностью восстановленным и должен начать подготовку в общей группе. Вся команда начнёт предсезонку 7 июля.
Ранее агент Захаряна в интервью оценил его состояние здоровья.
Напомним, что 22-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля. В прошедшем сезоне он сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.