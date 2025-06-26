Захарян начнёт сборы в общей группе футболистов «Реала Сосьедад»

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вчера, 10:47

Российский форвард «Реала Сосьедад» приступит к предсезонным сборам вместе с остальной командой.

Пресс-служба испанцев сообщила следующее:

Арсен завершил сезон полностью восстановленным и должен начать подготовку в общей группе. Вся команда начнёт предсезонку 7 июля.

Ранее агент Захаряна в интервью оценил его состояние здоровья.

Напомним, что 22-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля. В прошедшем сезоне он сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.