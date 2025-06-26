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Захарян начнёт сборы в общей группе футболистов «Реала Сосьедад»

вчера, 10:47

Российский форвард «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приступит к предсезонным сборам вместе с остальной командой.

Пресс-служба испанцев сообщила следующее:

Арсен завершил сезон полностью восстановленным и должен начать подготовку в общей группе. Вся команда начнёт предсезонку 7 июля.

Ранее агент Захаряна в интервью оценил его состояние здоровья.

Напомним, что 22-летний футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля. В прошедшем сезоне он сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:40
важная тонкость :
на газон его выпускать нежелательно !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:17
Ну вот, теперь история Захаряна выделена в отдельную папку. А ведь все эти очерки не добавляют Арсену ни популярности, ни уважения. Скоро очерки могут превратиться в фельетоны. Агент игрока зря привлекает внимание к своему клиенту в не самый лучший период его карьеры. В общем надоели они.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:16
Пресс-служба испанцев : - "Арсен завершил сезон полностью восстановленным и отдохнувшим , и должен... короче не кому он не чего не должен"...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:09
Смешно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:53
Идёт 10 минута первой тренировки, жуткий вопль и Арсена уносят с поля. Сериал "" восстановление Арсена " продолжается))) 😁😁😁
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:51
Дай бог в следующем сезоне сыграет не 4 игры, а хотя бы 5 матчей!!))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ jRest (раскрыть)
вчера в 10:50
Доброе утро. Какой бы Вы хотели никнейм?
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