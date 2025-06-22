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Карпин заявил, что в «Сосьедаде» верят в Захаряна

вчера, 10:59

Руководство «Реала Сосьедад» верит в российского полузащитника Арсена Захаряна, несмотря на его травмы. Об этом в интервью источнику сообщил главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин.

Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока её выиграть. Из-за травм, из-за чего-то ещё, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реале Сосьедад». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже.

Если бы в нём не видели перспективу, его бы за 12 млн евро не покупали. Перспектива есть, просто надо её вывести на свет Божий, скажем так.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:00
Перспектива уйти, даже в аренду есть...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:43
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:40, ред.
    Господа уважаемые ....подскажите метод отбора на КЧМ...(лотерея, алфавит,слепой жребий)...???
    Сегодня редкий свободный вечер для просмотра матча Реала...
    в соперниках некая или некий Пачука....
    В прошлом сезоне занявший 11-е место....в этом идёт на 16-м....
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:10
    На счет Соболя это как сказать. Футболист он неплохой, нападающий острый, в Спартаке его и сейчас не хватает... Ну подождите, возможно еще розыграется. Ну вы же знаете моё мнение, в этом вопросе многое зависит от тренера.)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:01
    Никаких предпосылок для возрождения Захаряна и для подъёма его спортивной формы нет совсем. Он не готова ни морально, ни физически. Сбитый летчик в 21 год. Так бывает
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:28
    Да всё они понимали. И Захарян и агент его. Просто они запудрили руководство Сосьедада, те поверили в его перспективу и выдали 12 млн. А теперь не продать за эту цену, а за малую невыгодно. Вот и приходится ждать и верить - а вдруг что то блеснёт. Ситуация аналогичная Соболева, когда Миллеру запудрили о его перспективе, он и повёлся. А теперь ждут когда Соболь проснётся.)
    8chg37s858eq
    8chg37s858eq
    вчера в 12:23
    Долго верить напрасно тоже никто не будет.
    Capral
    Capral
    вчера в 11:38
    У меня только вопрос к Карпину: Валера, что значит выиграть конкуренцию? А разве Захарян не понимал, что в Испании это сделать сложно? Разве не понимал, что ни физически, ни морально не готов к европейской жизни? Понимал, но еще больше, это понимал его агент, который на этом хорошо поимел. Поэтому, все эти глупые разговоры в пользу бедных, а говорить надо честно и признавать объективно...
    И вообще, Валерий Георгиевич- меньше раздавай интервью и готовься к чемпионату. Я за тебя подряжался, поэтому, не подведи.
    7vgb7cm3nceg
    7vgb7cm3nceg
    вчера в 11:25
    Миллион факторов, что скоро Захаряна попрут из испанской команды.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 11:16
    Он ждал, что испанцы признаются, что жалеют, что закапали 12 лямов евро?
    Испанцы спросили у Карпина: "Перспектива есть?" Карпин: "Да, конечно, выводите её на свет божий!"
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:14
    В Снежного человека верят 45%....в Несси 41%...в инопланетян 55%...в Захаряна 48%......
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:09
    Верить , это не значит воплощение в реальности .
    Гость
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