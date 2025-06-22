Карпин заявил, что в «Сосьедаде» верят в Захаряна

Руководство «Реала Сосьедад» верит в российского полузащитника , несмотря на его травмы. Об этом в интервью источнику сообщил главный тренер сборной России и московского «Динамо» .

Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока её выиграть. Из-за травм, из-за чего-то ещё, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реале Сосьедад». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже.

Если бы в нём не видели перспективу, его бы за 12 млн евро не покупали. Перспектива есть, просто надо её вывести на свет Божий, скажем так.