Карпин заявил, что в «Сосьедаде» верят в Захаряна

Руководство «Реала Сосьедад» верит в российского полузащитника Арсена Захаряна, несмотря на его травмы. Об этом в интервью источнику сообщил главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин.
Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока её выиграть. Из-за травм, из-за чего-то ещё, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реале Сосьедад». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже.
Если бы в нём не видели перспективу, его бы за 12 млн евро не покупали. Перспектива есть, просто надо её вывести на свет Божий, скажем так.
Сегодня редкий свободный вечер для просмотра матча Реала...
в соперниках некая или некий Пачука....
В прошлом сезоне занявший 11-е место....в этом идёт на 16-м....
Сегодня редкий свободный вечер для просмотра матча Реала...
в соперниках некая или некий Пачука....
В прошлом сезоне занявший 11-е место....в этом идёт на 16-м....
И вообще, Валерий Георгиевич- меньше раздавай интервью и готовься к чемпионату. Я за тебя подряжался, поэтому, не подведи.
И вообще, Валерий Георгиевич- меньше раздавай интервью и готовься к чемпионату. Я за тебя подряжался, поэтому, не подведи.
Испанцы спросили у Карпина: "Перспектива есть?" Карпин: "Да, конечно, выводите её на свет божий!"
Испанцы спросили у Карпина: "Перспектива есть?" Карпин: "Да, конечно, выводите её на свет божий!"