Евгений Морозов — о карьере Сафонова: «Его пример мотивирует»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал игру российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.
На вопрос, насколько его мотивируют успехи Сафонова, футболист ответил:
Это, конечно, мотивирует, но как это всё сложилось — в голове не укладывается. Конечно, Мотя очень классный вратарь, но чтобы сейчас, в это время, сразу перейти в ПСЖ без какого‑то трамплина — это в голове не укладывается. Все очень рады за него.
В прошедшем сезоне ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Франции.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!