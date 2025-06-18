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Евгений Морозов — о карьере Сафонова: «Его пример мотивирует»

вчера, 08:45

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал игру российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

На вопрос, насколько его мотивируют успехи Сафонова, футболист ответил:

Это, конечно, мотивирует, но как это всё сложилось — в голове не укладывается. Конечно, Мотя очень классный вратарь, но чтобы сейчас, в это время, сразу перейти в ПСЖ без какого‑то трамплина — это в голове не укладывается. Все очень рады за него.

В прошедшем сезоне ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Франции.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 11:07
Карьера лавочника это круто, переходи в Зенит и будет тебе тоже счастье на лавке.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:17
Когда Сафонов стане основным вратарём в ПСЖ, тогда и можно будет утверждать, что это огромный спортивный успех. Но, тем не менее вхождение в основной состав клуба, выйграшего в этом году ЛЧ уже успех для российского футболиста.
Болейте за своих, а не против чужих!
27k7aurjpb4p
27k7aurjpb4p
вчера в 10:08
Просто Сафонову несказанно повезло.
lotsman
lotsman
вчера в 09:39
Мотивирует что? Его сидение на скамейке? Хорошая мотивация - сидит на скамейке, но зато в ПСЖ!!!)
drug01
drug01
вчера в 09:16
Он успешно идет к своей цели!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:10
Мотивация это хорошо конечно
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