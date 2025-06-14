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Агент Антона Миранчука: «Рассчитываем провести следующий сезон в „Сьоне“»

вчера, 22:56

Владимир Кузьмичев, агент футболиста швейцарского «Сьона» Антона Миранчука, поделился планами на следующий сезон.

На сегодняшний день Миранчук видит себя в команде. В то же время нужно понимать, что если появится интересное предложение, которое будет устраивать и клуб, и Антона, то можно будет его рассмотреть. К нам пока точно никто не обращался. Насколько понимаю, в клуб тоже. Так что если говорить на сегодняшний день, то рассчитываем остаться в «Сьоне».

Антон Миранчук принял участие в недавнем матче сборной России против команды Беларуси, в котором россияне победили со счётом 4:1.

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Все комментарии
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сегодня в 04:40
О более серьёзном клубе даже не мечтают
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:30, ред.
"На сегодняшний день Миранчук видит себя в команде"

Уже только по этой первой фразе можно понять, что Антохе уже до сиреневой звезды все эти футболы.
Какой-то Сьон, который в своё время Спартак, ТОТ СПАРТАК, ДРАЛ нещадно-площадно для Антохи - предел мечтаний.
А как же ж?
"ЗАГРАНИЦА"! ))
ФСЁ.
Как футболист - ушёл и не возвращался....
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:20
а нужен ли он Сьону?
Гость
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