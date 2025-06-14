Агент Антона Миранчука: «Рассчитываем провести следующий сезон в „Сьоне“»

Владимир Кузьмичев, агент футболиста швейцарского «Сьона» Антона Миранчука, поделился планами на следующий сезон.
На сегодняшний день Миранчук видит себя в команде. В то же время нужно понимать, что если появится интересное предложение, которое будет устраивать и клуб, и Антона, то можно будет его рассмотреть. К нам пока точно никто не обращался. Насколько понимаю, в клуб тоже. Так что если говорить на сегодняшний день, то рассчитываем остаться в «Сьоне».
Антон Миранчук принял участие в недавнем матче сборной России против команды Беларуси, в котором россияне победили со счётом 4:1.
Уже только по этой первой фразе можно понять, что Антохе уже до сиреневой звезды все эти футболы.
Какой-то Сьон, который в своё время Спартак, ТОТ СПАРТАК, ДРАЛ нещадно-площадно для Антохи - предел мечтаний.
А как же ж?
"ЗАГРАНИЦА"! ))
ФСЁ.
Как футболист - ушёл и не возвращался....
Уже только по этой первой фразе можно понять, что Антохе уже до сиреневой звезды все эти футболы.
Какой-то Сьон, который в своё время Спартак, ТОТ СПАРТАК, ДРАЛ нещадно-площадно для Антохи - предел мечтаний.
А как же ж?
"ЗАГРАНИЦА"! ))
ФСЁ.
Как футболист - ушёл и не возвращался....