Агент Антона Миранчука: «Рассчитываем провести следующий сезон в „Сьоне“»

, агент футболиста швейцарского «Сьона» , поделился планами на следующий сезон.

На сегодняшний день Миранчук видит себя в команде. В то же время нужно понимать, что если появится интересное предложение, которое будет устраивать и клуб, и Антона, то можно будет его рассмотреть. К нам пока точно никто не обращался. Насколько понимаю, в клуб тоже. Так что если говорить на сегодняшний день, то рассчитываем остаться в «Сьоне».