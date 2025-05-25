Титул и сенсация. Лучшие тренеры АПЛ

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сегодня, 00:46

Начинаем подводить итог сезона в Англии.

«Ливерпуль» завоевал свой 20-й чемпионский титул в истории, оторвавшись уверенно от «Арсенала», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» до последнего ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, «Ноттингем Форест» удивлял результатами весь сезон. Но кого стоит назвать лучшим тренером в Англии? Давайте разбираться.

10. Андони Ираола («Борнмут»)

Команда все еще сохраняет шансы попасть в первую десятку по итогам впечатляющего сезона. Ираола сделал «Борнмут» одной из самых агрессивных и зрелищных команд в АПЛ . Какое-то «вишни» даже были претендентами на место в Лиге чемпионов, потому что к концу января после 11-матчевой беспроигрышной серии отставали на очко от первой четверки. Но потом череда травм случилась, накатила усталость, все ресурсы были исчерпаны, и победный ритм ушел. И все же сезон «Борнмута» неудачным не назовешь. Это узнаваемая стильная команда, в которой даже есть свои звезды.

9. Энцо Мареска («Челси»)

Казалось, что в трансферном безумии Тодда Боэли ни один тренер не сможет разобраться. Но итальянец смог заставить сомневающихся замолчать. «Челси» близок к возвращению в Лигу чемпионов, что будет означать перерождение. Команда обрела игру, команда обрела как минимум более-менее стабильный состав. Конечно, чистку еще предстоит провести, но уже понятен вектор развития коллектива.

8. Микель Артета («Арсенал»)

Дважды подряд «канониры» были близки к завоеванию титула, но им чего-то не хватало. Казалось, что логичным будет триумф в этом сезоне. И снова лишь второе место. В ключевых моментах сезона «Арсенал» страдал от травм важных игроков или от отсутствия профильного центрфорварда – все та же нехватка чего-то. И вроде бы уже «Манчестер Сити» свалился, открыв проход наверх. Но нашелся другой более стабильный конкурент. Так что Артета, конечно, молодец, что выстроил мощную эффективную команду, раскрыл потенциал некоторых лидеров, однако нужно сделать следующий шаг, иначе разочарование станет доминирующим чувством.

7. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»)

Эту команду принято называть тренерской. В таких случаях обычно смена наставника приводит к обрушению результатов. Но, кажется, магия «Брайтона» не только в тренерах – клубу как-то удается любого наставника делать звездой и добиваться приличных показателей. Всех удивило назначение 31-летнего Хюрцелера в качестве замены Роберто Де Дзерби. А ничего – и он справился. Снова прогрессивный стиль игры у «чаек», снова яркая форма. И даже надежда на восьмое место по итогам сезоне.

6. Витор Перейра («Вулверхэмптон»)

Когда «волки» выписали Перейру из «Аш-Шабаба» в декабре, уволив Гари О’Нила, они находились на 19-м месте в таблице, отставая от спасительной зоны на пять очков и имея лишь две победы в активе. Казалось, что команда обречена. Но новый тренер мгновенно изменил ситуацию, перестроив схему, которая обеспечила компактную оборону и более подвижную атаку. Быстро и связки нашлись, и результат пришел. Даже добились отрезка в шесть побед подряд – лучшего с 1970-х годов для команды. И заранее гарантировали себе сохранение прописки в АПЛ . Такое преображение безнадежной команды дорогого стоит.

5. Томас Франк («Брентфорд»)

В прошлом сезоне «Брентфорд» занял 16-е место, что стало большим разочарованием. Но он смог быстро реабилитироваться. У Франка даже есть шанс в последнем туре завоевать путевку в еврокубки, что станет настоящей сенсацией. Тоже не обошлось без перестраивания схемы, что принесло успех. У «Брентфорда» сложился мощный атакующий коллектив, который создавал угрозу всем соперникам.

4. Унаи Эмери («Астон Вилла»)

В этом сезоне перед Эмери стояла колоссальная задача – повторить выдающееся достижение – возвращение «Астон Виллы» в Лигу чемпионов. И вряд ли он мог сделать свою работу лучше. Бирмингемцы оказались в новых для себя условиях, но не растеряли темп, несмотря на дополнительные ответственные матчи. Очень меткие трансферы хорошо усиливали команду, вводя ее в ранг топовых. Если «Вилле» удастся второй год подряд попасть в ЛЧ , это будет уже признаком стабильности на высшем уровне, что в нынешней Англии мало кому удается.

3. Эдди Хау («Ньюкасл»)

Еще один наставник, который вывел свою команду на топовый уровень. Многим казалось в какой-то момент, что Хау не подходит «сорокам» с их новыми амбициями, подкрепленными богатыми владельцами из Саудовской Аравии. Но тренер не только выстраивал игру, раскрывая звезд, а еще и добивался результата. Он прервал многолетнюю трофейную засуху «Ньюкасла», выиграв Кубок Лиги, а теперь еще и в Лигу чемпионов метит – туда из АПЛ много кто хочет и может пробиться. Так что сейчас Хау должен чувствовать себя у руля «сорок» более чем уверенно.

2. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»)

Но круче всех выше головы прыгнул, конечно, «Ноттингем Форест». Он вообще должен был бороться за выживание, а долгое время держался рядом с лидерами и претендовал на место в Лиге чемпионов. Запала не хватило, но «лесники» точно выступят в еврокубках в следующем сезоне. Еще перед стартом нынешнего в это никто не поверил бы. Нуну выстроил идеальный контратакующий футбол, который приносил результат стабильно и неотвратимо. Португалец уже обеспечил себе место в истории клуба, даже если покинет его из-за разногласий с владельцем.

1. Арне Слот («Ливерпуль»)

Вряд ли кто-то сомневался в обладателе первого места. «Ливерпуль» выглядел в последние годы сугубо тренерской командой, держащей стиль Юргена Клоппа и держащейся только на его таланте. Появление Слота воспринималось если не скептически, то уж точно не делало «красных» фаворитами сезона. А они заиграли сразу же, причем ничуть не хуже, чем при Клоппе. Слот во многом – противоположность Юргена. Но сумел подхватить коллектив, оперативно его настроить на свой лад и стал добиваться с ним потрясающих результатов. Как следствие – досрочное убедительное чемпионство. Слот раскрыл все лучшее в своих игроках.