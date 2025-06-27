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Кордоба выбран лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги

вчера, 21:48

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был признан лучшим форвардом по итогам прошедшего чемпионата России.

Кордоба в голосовании оставил позади лучшего бомбардира чемпионата Манфреда Угальде («Спартак») и Артёма Дзюбу («Акрон»).

Колумбиец сыграл 25 матчей в РПЛ, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории занял первое место в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Evgen_86
Evgen_86 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 11:36
Я вообще не должен ничего здесь приводить. В итоге Кордоба забивал в 15 матчах, а Угальде в 11. Не такая уж и большая разница. Это не 20 против 10 и тем более не 25 против 5.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 09:52
Дело не в том, сколько забивал ( не забивал ) Кордоба, как пишут некоторые пользователи, а в том, что он на протяжении всего сезона таранил, ставил на дыбы, вносил напряжение, заставлял нервничать и ошибаться защитные порядки соперников. Причём в каждом матче. Играл без спадов, ровно и мощно, внеся неоценимый вклад в чемпионство команды.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:05
Кордоба так Кордоба
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 03:06
А теперь прочтите, что написали. Всего лишь на 4 матча... А это более 13%! А теперь статистику, пожалуйста, Угальде кому он забивал и сколько матчей без мячей? Почему Вы только плохие отрезки Джона указали:
И во скольких Угальде тащил и забивал "золотой" гол?
Evgen_86
Evgen_86 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:35
Кордоба не забил в августе ни одного гола. Соперники были - Факел, НН, Динамо. Не забивал в ноябре и декабре. Соперники - Рубин, Химки, Спартак, ЛОКО. Это я только взял продолжительные отрезки, а не все игры без его голов.
Он не забивал в 15 играх сезона из 30!!!

Угальде не забивал в 19 играх сезона. Не так уж Кордоба и крут, что бы орать, что Угальде не должен здесь находиться.. Всего лишь на 4 матча с голами больше.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:54
Джек, я уже всё давно пояснил, что, если мертвый Кассьерра забивает в одной игре в Грозном ПЯТЬ мячей, чтобы обойти Тюкавина- это НОНСЕНС или договорняк. Что еще объяснять?)))
Извините, Джек, время позднее, пора спать. Доброй ночи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:50
Мне не известна причина (которая известна всем) почему Кассьерра стал лучшим снайпером прошлого сезона....
До сей минуты я по наивности думал потому что он больше всех забил....
Проясните ситуацию....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:42
Кордоба- лидер Краснодара, его движущая сила, который, практически всегда стабильно играет и держит в напряжении оборону соперника. А Угальде блеснул пару месяцев, осенью, и полностью провалил весну, поэтому он хуже...

Кассьерра стал лучшим снайпером в прошлом году, по всем известной причине, поэтому я и говорю- лучше не быть в тройке лучших снайперов, но честно, чем так, как Кассьерра. Что не понятнo?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
При чём здесь Кассьера ..???.и почему Угальде хуже Кордобы ???
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:09
Чем быть таким лучшим бомбардиром как ваш Кассьерра в прошлом сезоне, лучше быть таким не в тройке как Кордоба...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:50
Лучший форвард тот кто больше всех забил....в сезоне.
А колумбиец даже и не в тройке забивак....
Так тупо можно и с тремя голами лучшим напом считаться....коль ты в команде с первого места......
gzrppqebunm8
gzrppqebunm8
вчера в 23:10
Номенант выбран правильно
, всё таки лучший нападающий в команде -чемпионе
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:55
Он провел на высоком уровне только первую часть сезона. Да, там он был, возможно, одним лучшим. Но это не значит, что по итогу сезона, когда набиваешь стату только вначале, нужно его считать одним из лучших.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:32
Интересно, за какие заслуги был номинирован Артём . Кто "воткнул" его в этот список.
протон
протон
вчера в 22:29, ред.
Capral . Красиво))))) лучше и не скажешь)
82adah4jeb58
82adah4jeb58
вчера в 22:25
Он просто летал на футбольном поле..!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:15
Кордоба заслужил быть лучшим... Дзюба внёс большой вклад в игру Акрона, третье место по праву его. А вот второе место Угальде вызывает сомнение. Я думаю, что он на него попал, как лучший бомбардир. Была осенью у него короткая вспышка, правда очень яркая. Хочется чтобы лучшие игроки были из числа российских футболистов.
Capral
Capral
вчера в 22:14
протон.

Дзюба может только помахать другим местом, при помощи руки, разумеется...)))
Александр Апалько
Александр Апалько ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:12
Угальде-лучший бомбардир сезона, так что он здесь должен быть
протон
протон
вчера в 22:10
Кордоба респект. Дзюба. помаши рукой, поздравь победителя!
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 22:07
Где, бл..., Даку???
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:04
Напористый забивной колумбиец... однозначно лучший...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:01, ред.
Ю-хууу!
Народ обрадовался - аж полные штаны счастья!
А потом удивляемся, почему у Карпина в сборной одни при*урки бегают...(facepalm).
Capral
Capral
вчера в 21:59
Конечно Кордоба!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:57
Это естественный и единственный правильный выбор
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:51
На фоне 2-х других Джон недосягаем был в этом сезоне. Вообще не знаю, что делает тут Угальде... Дзюба - еще можно понять
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