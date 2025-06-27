Кордоба выбран лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был признан лучшим форвардом по итогам прошедшего чемпионата России.
Кордоба в голосовании оставил позади лучшего бомбардира чемпионата Манфреда Угальде («Спартак») и Артёма Дзюбу («Акрон»).
Колумбиец сыграл 25 матчей в РПЛ, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории занял первое место в Российской Премьер-Лиге.
И во скольких Угальде тащил и забивал "золотой" гол?
И во скольких Угальде тащил и забивал "золотой" гол?
Он не забивал в 15 играх сезона из 30!!!
Угальде не забивал в 19 играх сезона. Не так уж Кордоба и крут, что бы орать, что Угальде не должен здесь находиться.. Всего лишь на 4 матча с голами больше.
Он не забивал в 15 играх сезона из 30!!!
Угальде не забивал в 19 играх сезона. Не так уж Кордоба и крут, что бы орать, что Угальде не должен здесь находиться.. Всего лишь на 4 матча с голами больше.
Извините, Джек, время позднее, пора спать. Доброй ночи.
Извините, Джек, время позднее, пора спать. Доброй ночи.
До сей минуты я по наивности думал потому что он больше всех забил....
Проясните ситуацию....
До сей минуты я по наивности думал потому что он больше всех забил....
Проясните ситуацию....
Кассьерра стал лучшим снайпером в прошлом году, по всем известной причине, поэтому я и говорю- лучше не быть в тройке лучших снайперов, но честно, чем так, как Кассьерра. Что не понятнo?
Кассьерра стал лучшим снайпером в прошлом году, по всем известной причине, поэтому я и говорю- лучше не быть в тройке лучших снайперов, но честно, чем так, как Кассьерра. Что не понятнo?
А колумбиец даже и не в тройке забивак....
Так тупо можно и с тремя голами лучшим напом считаться....коль ты в команде с первого места......
А колумбиец даже и не в тройке забивак....
Так тупо можно и с тремя голами лучшим напом считаться....коль ты в команде с первого места......
, всё таки лучший нападающий в команде -чемпионе
, всё таки лучший нападающий в команде -чемпионе
Дзюба может только помахать другим местом, при помощи руки, разумеется...)))
Дзюба может только помахать другим местом, при помощи руки, разумеется...)))
Народ обрадовался - аж полные штаны счастья!
А потом удивляемся, почему у Карпина в сборной одни при*урки бегают...(facepalm).
Народ обрадовался - аж полные штаны счастья!
А потом удивляемся, почему у Карпина в сборной одни при*урки бегают...(facepalm).