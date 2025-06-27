Кордоба выбран лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги

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вчера, 21:48

Нападающий «Краснодара» был признан лучшим форвардом по итогам прошедшего чемпионата России.

Кордоба в голосовании оставил позади лучшего бомбардира чемпионата Манфреда Угальде («Спартак») и Артёма Дзюбу («Акрон»).

Колумбиец сыграл 25 матчей в РПЛ , забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории занял первое место в Российской Премьер-Лиге.