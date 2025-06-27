Мойзес из ЦСКА был признан лучшим защитником Российской Премьер-Лиги

Защитник ЦСКА Мойзес признан лучшим на своей позиции по итогам прошедшего чемпионата России.
Как сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги, его конкурентами на последнем этапе голосования были Срджан Бабич из «Спартака» и Диего Коста из «Краснодара».
Напомним, что Мойзесу в минувшем сезоне удалось выиграть с армейцами Кубок России.
Но его речь на русском языке - это что-то на очень крутом уровне !
Но его речь на русском языке - это что-то на очень крутом уровне !
Наверное по праву.
Наверное по праву.