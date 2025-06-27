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Мойзес из ЦСКА был признан лучшим защитником Российской Премьер-Лиги

вчера, 21:32

Защитник ЦСКА Мойзес признан лучшим на своей позиции по итогам прошедшего чемпионата России.

Как сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги, его конкурентами на последнем этапе голосования были Срджан Бабич из «Спартака» и Диего Коста из «Краснодара».

Напомним, что Мойзесу в минувшем сезоне удалось выиграть с армейцами Кубок России.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:31
Мойза заслужил награду полностью, провел прекрасный сезон !
Но его речь на русском языке - это что-то на очень крутом уровне !
drug01
drug01
вчера в 22:23
Он полностью ее оправдал!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:19
Очень приличный защитник.
Наверное по праву.
Red blu
Red blu
вчера в 22:11
Заслуженно, награда нашла своего героя.
Nipper
Nipper
вчера в 22:02
Мойзес топ
Сп62
Сп62
вчера в 21:45
Почему Мойзес? На мой взгляд, лучший Роша.
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