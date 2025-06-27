Сперцян — лучший на своей позиции в Российской Премьер-Лиге

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вчера, 21:42

Полузащитник «Краснодара» был признан лучшим игроком центра поля по итогам прошедшего чемпионата России.

Он выиграл награду в третьем сезоне подряд. Сперцян опередил в голосовании Матвея Кисляка ( ЦСКА ) и Алексея Батракова («Локомотив»).

Футболист провёл 25 матчей в РПЛ , забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории занял первое место в Российской Премьер-Лиге.