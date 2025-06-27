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Сперцян — лучший на своей позиции в Российской Премьер-Лиге

вчера, 21:42

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был признан лучшим игроком центра поля по итогам прошедшего чемпионата России.

Он выиграл награду в третьем сезоне подряд. Сперцян опередил в голосовании Матвея Кисляка (ЦСКА) и Алексея Батракова («Локомотив»).

Футболист провёл 25 матчей в РПЛ, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории занял первое место в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 11:03
Интересно и о каком поражении ты говоришь, если не можешь ответить на главный вопрос нашего спора, почему Джуду противопоказан прессинг???
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 10:54
Очень много людей хочет узнать, почему игроку с такими физическими данными противопоказан прессинг. Ответ будет?
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 10:50
    Capral
    Capral
    сегодня в 10:08
      dеigandre
      dеigandre
      сегодня в 09:30
      Такой бред. Он ни по одному показателю не лучший, но признали лучшим.
      Его 18-19 летние пацаны по статистике обошли, а эта краснодарская «звезда» лучшая ))
      Ну да, ну да
      Evgen_86
      Evgen_86
      сегодня в 01:20
      Ты мне наконец ответишь на вопрос, почему Джуду прессинг противопоказан??? Мощному игроку, который по своей сути ближе к силовому футболу. Игрока которого хотели видеть у себя два прессингующих клуба, это Ливерпуль и МС.
      Evgen_86
      Evgen_86
      сегодня в 01:07
        Evgen_86
        Evgen_86
        сегодня в 00:43
          Capral
          Capral
          вчера в 22:59
          Какие аргументы?! Все твои аргументы в моей ссылке про Джуда 9-15, вот твои аргументы!!!!!!!
          Capral
          Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
          вчера в 22:42
          Эдик- свободный художник, творческая натура, а у таких людей, как в спорте, так и в искусстве случаются периоды отсутствия вдохновения, спады, а в спорте- иногда не хватает стабильности. Я думаю, Мусаев здесь ни при чем, дело непосредственно в Сперцяне. Другое дело, что немало игр в прошедшем сезоне Эдик сыграл пасивно и лидерскими качествами не выделялся, как сезоном раньше. Но ничего, и это надо пройти- для большей уверенности в будущем...
          Alex_67
          Alex_67
          вчера в 22:35
          А мне Сперцян в этом году не понравился, в прошлом сезоне он выглядел гораздо стабильнее. Вклад Эдуарда в чемпионство Краснодара не самый большой. Мусаев не должен гнушаться индивидуально работать с игроками, которые снижают требования к себе... Иначе, зачем тогда тренер?
          Evgen_86
          Evgen_86
          вчера в 22:32, ред.
            Capral
            Capral
            вчера в 22:29
            Про опорника, обычно орешь ты!!! А вот я, НИКОГДА, Эдика опорником не считал и ты прекрасно это знаешь!!!
            На этом всё.
            Evgen_86
            Evgen_86
            вчера в 22:09
            Если на что и мог рассчитывать Кисляк, то только побороться с Батраковым за звание лучшего молодого игрока. А тут без вариантов, даже с учётом того, что этот сезон для Сперцяна хуже предыдущего.
            Evgen_86
            Evgen_86
            вчера в 22:06
            Кисляк сыграл меньше в сезоне. Забил меньше, отдал голевых пасов меньше. Мне будут орать, что он опорник. А по...!!! Учитывая, что голы и голевые пасы армянина принесли победу в РПЛ, то он соответственно и лучший полузащитник этого сезона. Как то так!!!
            Capral
            Capral
            вчера в 21:59
            При всей моей безграничной симпатии к Эдику, но на мой взгляд, Кисляк сыграл ярче. И вообще, этот сезон, Сперцян не может записать себе в актив в сравнении с прошлым. Но если выбрали- поздравляю!!!!!!!
            h_a_k_k_e_r
            h_a_k_k_e_r
            вчера в 21:49
            Поздравляем, конечно, но этот сезон был куда хуже у него, чем прошлый.
            Гость
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