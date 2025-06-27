Сперцян — лучший на своей позиции в Российской Премьер-Лиге

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был признан лучшим игроком центра поля по итогам прошедшего чемпионата России.
Он выиграл награду в третьем сезоне подряд. Сперцян опередил в голосовании Матвея Кисляка (ЦСКА) и Алексея Батракова («Локомотив»).
Футболист провёл 25 матчей в РПЛ, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.
Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории занял первое место в Российской Премьер-Лиге.
Где твой ответ, на то почему Джуду прессинг противопоказан??? Если ты сделал такое заявление, то дай аргументы. Ты так ничего ответить не можешь поэтому поводу.
Где твой ответ, на то почему Джуду прессинг противопоказан??? Если ты сделал такое заявление, то дай аргументы. Ты так ничего ответить не можешь поэтому поводу.
Я тебе дал официальные данные, а у тебя только разговоры.
И не пытайся меня провоцировать, больше не отвечу.
Я тебе дал официальные данные, а у тебя только разговоры.
И не пытайся меня провоцировать, больше не отвечу.
Его 18-19 летние пацаны по статистике обошли, а эта краснодарская «звезда» лучшая ))
Ну да, ну да
Его 18-19 летние пацаны по статистике обошли, а эта краснодарская «звезда» лучшая ))
Ну да, ну да
На этом всё.
На этом всё.