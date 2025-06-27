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Агкацева признали лучшим голкипером Российской Премьер-Лиги

вчера, 21:24

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим на своей позиции по итогам прошедшего чемпионата России.

На финальном этапе голосования он обошёл Игоря Акинфеева из ЦСКА и Александра Максименко из «Спартака».

Агкацев стал чемпионом РПЛ с краснодарцами и единственным из вратарей провёл 30 полных матчей в сезоне.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:49
Стас- лучший вратарь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:44, ред.
Агкацев? Да несколько раз привозил, но, в целом, сыграл очень уверенно... Уверенность Станислава передавалась всей команде. Не зря голкипер Краснодара провёл на поле тридцать полных матчей и внёс огромный вклад в первое чемпионство. Всё-таки Агкацев лучший на своей позиции...
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 22:24, ред.
Такой же привозчик как и сафон. Два сапога - пара, детёныши краснодарского пиара.
протон
протон
вчера в 22:11
Все верно, его вклад в чемпионство клуба весьма существенный.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:02, ред.
Абсолютно справедливое решение.

Думаю, что со мной многие согласятся, если скажу, что чемпионство Краснодара в прошедшем сезоне состоялось во многом благодаря надёжной и уверенной игре их голкипера.

Конечно, кто-то скажет, что победы приходят только после забитых голов, но ведь нападение играет гораздо острее и результативнее впереди, когда оно спокойно за сохранность своих ворот, и это спокойствие кубанцам обеспечил Агкацев.

Примечательно, что в сезоне 23-24 лучшим стражем ворот был признан тоже вратарь футбольного клуба Краснодар Матвей Сафонов, в очередной раз доказав, что в академии футбола Сергея Николаевича Галицкого готовят хорошие футбольные кадры, в особенности вратарей.

Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:43
При прочих равных и если учитывать чемпионство "Быков" - наверное всё же да чем нет.
Гость
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