Агкацева признали лучшим голкипером Российской Премьер-Лиги

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим на своей позиции по итогам прошедшего чемпионата России.
На финальном этапе голосования он обошёл Игоря Акинфеева из ЦСКА и Александра Максименко из «Спартака».
Агкацев стал чемпионом РПЛ с краснодарцами и единственным из вратарей провёл 30 полных матчей в сезоне.
Думаю, что со мной многие согласятся, если скажу, что чемпионство Краснодара в прошедшем сезоне состоялось во многом благодаря надёжной и уверенной игре их голкипера.
Конечно, кто-то скажет, что победы приходят только после забитых голов, но ведь нападение играет гораздо острее и результативнее впереди, когда оно спокойно за сохранность своих ворот, и это спокойствие кубанцам обеспечил Агкацев.
Примечательно, что в сезоне 23-24 лучшим стражем ворот был признан тоже вратарь футбольного клуба Краснодар Матвей Сафонов, в очередной раз доказав, что в академии футбола Сергея Николаевича Галицкого готовят хорошие футбольные кадры, в особенности вратарей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Думаю, что со мной многие согласятся, если скажу, что чемпионство Краснодара в прошедшем сезоне состоялось во многом благодаря надёжной и уверенной игре их голкипера.
Конечно, кто-то скажет, что победы приходят только после забитых голов, но ведь нападение играет гораздо острее и результативнее впереди, когда оно спокойно за сохранность своих ворот, и это спокойствие кубанцам обеспечил Агкацев.
Примечательно, что в сезоне 23-24 лучшим стражем ворот был признан тоже вратарь футбольного клуба Краснодар Матвей Сафонов, в очередной раз доказав, что в академии футбола Сергея Николаевича Галицкого готовят хорошие футбольные кадры, в особенности вратарей.
Болейте за своих, а не против чужих!