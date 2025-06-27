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Кордоба признан лучшим игроком сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги

вчера, 23:35

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был признан лучшим игроком по итогам прошедшего сезона чемпионата России.

На финальном этапе голосования в десятку кандидатов также входили Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Манфред Угальде («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Маркиньос («Спартак») и Максим Глушенков («Зенит»).

Также Кордоба был признан лучшим форвардом. Колумбиец сыграл 25 матчей в РПЛ, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 08:39
Джон заслужил. Рад за него.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:08
И это правильно... колумбиец был лучшим, постоянно заряженный...
протон
протон
сегодня в 01:08
Чемпионы везде первые. Логично!
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