Кордоба признан лучшим игроком сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги

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вчера, 23:35

Нападающий «Краснодара» был признан лучшим игроком по итогам прошедшего сезона чемпионата России.

На финальном этапе голосования в десятку кандидатов также входили Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Игорь Акинфеев ( ЦСКА ), Манфред Угальде («Спартак»), Матвей Кисляк ( ЦСКА ), Станислав Агкацев («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Маркиньос («Спартак») и Максим Глушенков («Зенит»).