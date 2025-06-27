Кордоба признан лучшим игроком сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был признан лучшим игроком по итогам прошедшего сезона чемпионата России.
На финальном этапе голосования в десятку кандидатов также входили Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Манфред Угальде («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Маркиньос («Спартак») и Максим Глушенков («Зенит»).
Также Кордоба был признан лучшим форвардом. Колумбиец сыграл 25 матчей в РПЛ, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.