Мусаева признали лучшим тренером Российской Премьер-Лиги

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вчера, 22:44

Наставник «Краснодара» признан лучшим тренером по итогам прошедшего сезона чемпионата России.

На финальном этапе голосования он конкурировал с Марко Николичем, работавшим в ЦСКА , и главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым.