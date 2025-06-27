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Мусаева признали лучшим тренером Российской Премьер-Лиги

вчера, 22:44

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером по итогам прошедшего сезона чемпионата России.

На финальном этапе голосования он конкурировал с Марко Николичем, работавшим в ЦСКА, и главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым.

Напомним, что 41-летний Мусаев привёл свою команду к чемпионству в РПЛ, что стало первым трофеем в истории клуба.

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Все комментарии
cuetysybx5yt
cuetysybx5yt
сегодня в 05:42
Было бы странно, если бы выбрали не тренера-победителя.
Sergo81
Sergo81 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 02:08
Наоборот, Краснодар почувствовал «запах крови». По факту, интригу Зенит возбудил на ровном месте, взяв в шести последних турах 7 очков. Дал слабину, вот Краснодар и почувствовал, что ему по силам стать чемпионом, нужно только быть более стабильными на дистанции.
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:46
Всем доброй ночи! А я вот тоже считаю, что осечка была. Есть такое понятие в теннисе, как скрытый Матчбол . Так вот ничья с КС и поражение от Ахмата за три тура до финиша и были этим матчболом. Разве нет?
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:22
Наша жизнь полна парадоксов), Семак даже не догадывается, что по итогам двух встреч с Краснодаром он победил, при этом взял три очка, так же как и соперник))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:01, ред.
Как так то ???
Я же обыграл его по итогам двух встреч в сезоне....
Да я всех троих обыграл по итогам двух встреч в РПЛ....
stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Признайтесь, что вы в очередной раз допустили оплошность в своём комментарии и теперь пытаетесь рассуждать о каком-то психологическом надломе. Краснодар поступательно два года подряд шёл к вершине в РПЛ. Я бы с вами согласился на счёт осечки, если бы кубацЫ в последнем туре вдруг проиграли Динамо или сыграли вничью и таким образом упустили золото, но они добились нужного результата, а чемпионство уплыло от них по причине поражения Ростова.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:05
Результат есть - значит лучший...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Когда в кои веки есть шанс стать первыми, и этот шанс упущен по тем или иным причинам, - это является тяжёлым психологическим ударом. Лично я рад тому, что "Краснодар" оправился от него, как оправляется боксёр от апперкота , продолжил бой и стал чемпионом. Сколько раз мы с вами наблюдали, как та или иная команда после неудачи скисает и опускает руки, однако это, к счастью, не коснулось "Краснодара". Проявили несгибаемый характер, за что и воздалось.
stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 23:35
Доброго Здоровья, Юрий!
О какой осечке Краснодара вы говорите? Впервые в истории существования команды завоевать второе место, это по вашему осечка? Если и была осечка, то это у Динамо, которое проиграло именно Краснодару, а вот кубанцЫ заслуживали золота ещё в прошлом году, обыгравших на финише одного из конкурентов за призы, но Письяков своим ляпом на последних минутах позволил питерцам вновь стать чемпионами.
Capral
Capral
вчера в 23:19
протон.

Зато Абаскаль отдыхает.)))
протон
протон
вчера в 23:13
Заслуженно! Мостовой думаю теперь давится
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:01
В голову пришла шальная мысль, которая кому - то может показаться дурной, а именно: вся команда, весь коллектив клуба и без установок тренера были настроены на победу в чемпионате. Вбили себе в голову, что прошлогоднюю осечку НАДО исправлять, и так и шли к цели упорно и с завидным постоянством, выгрызая под собою землю.
Capral
Capral
вчера в 22:56
Как только Мусаева не называли. Хейтеры, вроде Моста, вообще знать его не хотели и слышать о нём не слышали. А он доказал свою правоту и взгляды на футбол. А ведь фактически, если по чесноку, то Мусаев и в прошлом сезоне должен был стать чемпионом. Да, Мусаеву не хватает академизма, школы, тренерских знаний. Он больше- аматорщик, самоучка, он слабоват в позиционном футболе, больше играет на комбинацию. Но видимо, тем и прекрасен его футбол, что он не похож на остальных.
Мусаев- Лучший, он это доказал!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:55
Лично мне понравился главный тренер Акрона Заур Тедеев... Но, всё-таки, Краснодар стал чемпионом России по футболу, поэтому соглашусь с тем, что Мусаев лучший, хотя и не являюсь поклонником его таланта. А вот отсутствие в списке Семака порадовало.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:51
Если бы мне сказали после первых 3 туров, что Мурад будет тренером сезона, то я бы просто упал от смеха! Но как я рад, что я ошибся в нем! Браво, Мусаев! Заслуженная награда!
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