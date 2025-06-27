Мусаева признали лучшим тренером Российской Премьер-Лиги

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером по итогам прошедшего сезона чемпионата России.
На финальном этапе голосования он конкурировал с Марко Николичем, работавшим в ЦСКА, и главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым.
Напомним, что 41-летний Мусаев привёл свою команду к чемпионству в РПЛ, что стало первым трофеем в истории клуба.
Мусаев- Лучший, он это доказал!!!!!!!
Мусаев- Лучший, он это доказал!!!!!!!
О какой осечке Краснодара вы говорите? Впервые в истории существования команды завоевать второе место, это по вашему осечка? Если и была осечка, то это у Динамо, которое проиграло именно Краснодару, а вот кубанцЫ заслуживали золота ещё в прошлом году, обыгравших на финише одного из конкурентов за призы, но Письяков своим ляпом на последних минутах позволил питерцам вновь стать чемпионами.
О какой осечке Краснодара вы говорите? Впервые в истории существования команды завоевать второе место, это по вашему осечка? Если и была осечка, то это у Динамо, которое проиграло именно Краснодару, а вот кубанцЫ заслуживали золота ещё в прошлом году, обыгравших на финише одного из конкурентов за призы, но Письяков своим ляпом на последних минутах позволил питерцам вновь стать чемпионами.