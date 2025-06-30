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Агент Писарского: «Ждём официального решения дисциплинарного комитета»

сегодня, 13:10

Агент Алексей Бобырь, представляющий интересы форварда «Сочи» Владимира Писарского, отреагировал на обвинения игрока в ставке на матч со своим участием.

Мы ждём официального решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. От этого будем отталкиваться в своих дальнейших действиях. Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как пишут в СМИ.

Сегодня стало известно, что букмекеры дали сигнал в РФС о том, что Писарский через посредника сделал ставку на игру своей команды. Скорее всего, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2), в которой Писарский при счёте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жёсткий фол в центре поля.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:59
Одни скандалы с этим товарищем... зато футбола очень мало...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:06
"В целом всё Немного не так, как пишут в СМИ." - Похоже Бобырь Немного "спалился"...)
112910415
112910415
сегодня в 13:44
Владимиру больше не будет нужен агент
v94yy3hk2nkw
v94yy3hk2nkw ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:21
    Гость
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