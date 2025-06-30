Агент Писарского: «Ждём официального решения дисциплинарного комитета»

Агент Алексей Бобырь, представляющий интересы форварда «Сочи» Владимира Писарского, отреагировал на обвинения игрока в ставке на матч со своим участием.
Мы ждём официального решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. От этого будем отталкиваться в своих дальнейших действиях. Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как пишут в СМИ.
Сегодня стало известно, что букмекеры дали сигнал в РФС о том, что Писарский через посредника сделал ставку на игру своей команды. Скорее всего, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2), в которой Писарский при счёте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жёсткий фол в центре поля.