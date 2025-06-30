Агент Писарского: «Ждём официального решения дисциплинарного комитета»

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сегодня, 13:10

Агент Алексей Бобырь, представляющий интересы форварда «Сочи» , отреагировал на обвинения игрока в ставке на матч со своим участием.

Мы ждём официального решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС . От этого будем отталкиваться в своих дальнейших действиях. Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как пишут в СМИ .