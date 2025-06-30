Главный тренер «Акрона» Тедеев: «Нам требуется усиление»

Главный тренер «Акрона» заявил, что его команде необходимо подписать новых футболистов.

Сегодня команде требуется определенное усиление, потому что новый сезон будет сложнее. Мы для себя это понимаем. Ждём не дождёмся, когда к нам в ближайшее время, очень надеюсь, начнут поступать те футболисты, которых мы отметили.