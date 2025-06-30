Главный тренер «Акрона» Тедеев: «Нам требуется усиление»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что его команде необходимо подписать новых футболистов.
Сегодня команде требуется определенное усиление, потому что новый сезон будет сложнее. Мы для себя это понимаем. Ждём не дождёмся, когда к нам в ближайшее время, очень надеюсь, начнут поступать те футболисты, которых мы отметили.
Ранее сообщалось, что в «Акрон» могут перейти 5-7 новых игроков.
Точный счет 0:0 Aerobniy 1000 22
Точный счет 0:1 Alprish 1000 12
Точный счет 0:2 Konsma 1000 14.25
Точный счет 0:3 Grimexo 1000 24
Точный счет 0:4 Nazyv 1000 51
Точный счет 0:5 Tokinos 1000 140
Точный счет 1:0 Ivert 1000 13.75
Точный счет 1:1 Quilby 1000 7.3
Точный счет 1:2 Sparky 1000 8.4
Точный счет 1:3 Adonius 1000 15
Точный счет 1:4 Зейский 1000 33
Точный счет 1:5 cadmiy 1000 88
Точный счет 2:0 1 команда 1000 18.5
Точный счет 2:1 Treast 1000 9.7
Точный счет 2:2 Qumbo 1000 10.25
Точный счет 2:3 Priegum 1000 17.75
Точный счет 2:4 Wasilet 1000 41
Точный счет 2:5 Orakel 1000 111
Точный счет 3:0 Ладожский 1000 35
Точный счет 3:1 Katerman 1000 19.25
Точный счет 3:2 Boxert 1000 20.5
Точный счет 3:3 Ximelin 1000 32
Точный счет 3:4 Игорь Солнцев 1000 73
Точный счет 4:0 averoniy 1000 86
Точный счет 4:1 YVG 1000 48
Точный счет 4:2 Telanten 1000 53
Точный счет 4:3 Арбалет 1000 81
Точный счет 0:0 Aerobniy 1000 22
Точный счет 0:1 Alprish 1000 12
Точный счет 0:2 Konsma 1000 14.25
Точный счет 0:3 Grimexo 1000 24
Точный счет 0:4 Nazyv 1000 51
Точный счет 0:5 Tokinos 1000 140
Точный счет 1:0 Ivert 1000 13.75
Точный счет 1:1 Quilby 1000 7.3
Точный счет 1:2 Sparky 1000 8.4
Точный счет 1:3 Adonius 1000 15
Точный счет 1:4 Зейский 1000 33
Точный счет 1:5 cadmiy 1000 88
Точный счет 2:0 1 команда 1000 18.5
Точный счет 2:1 Treast 1000 9.7
Точный счет 2:2 Qumbo 1000 10.25
Точный счет 2:3 Priegum 1000 17.75
Точный счет 2:4 Wasilet 1000 41
Точный счет 2:5 Orakel 1000 111
Точный счет 3:0 Ладожский 1000 35
Точный счет 3:1 Katerman 1000 19.25
Точный счет 3:2 Boxert 1000 20.5
Точный счет 3:3 Ximelin 1000 32
Точный счет 3:4 Игорь Солнцев 1000 73
Точный счет 4:0 averoniy 1000 86
Точный счет 4:1 YVG 1000 48
Точный счет 4:2 Telanten 1000 53
Точный счет 4:3 Арбалет 1000 81