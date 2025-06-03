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Левандовски рассказал, кто может заменить его в «Барселоне»

сегодня, 08:50

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о том, кто мог бы заменить его в составе каталонского клуба:

Это непростая задача, понимаете? Сейчас в футболе не так много нападающих с высокой результативностью. Также есть вопрос денег. Не так много игроков, способных быть в лучшей форме из года в год и забивать более 40 голов за сезон – на более длинном отрезке, чем 2-3 года. Сейчас нелегко найти игрока, который не просто выстрелил в одном или двух сезонах, а показал этот уровень на протяжении трех, четырех, пяти лет. В конечном итоге нужно найти идеальное решение для клуба, тренера и системы игры.

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Все комментарии
артем сергеев 1
артем сергеев 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:02
А почему ,,скрытая,,...？Вполне себе откровенная.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:12
Всё правильно, много тех кто выстреливают 1-2 сезона. Но таких как Лева, Лаутаро, Кейн, Холанд - мало. Именно ЦФ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:33
Логично и по делу.
catal
catal
сегодня в 09:20
Левандовски говорит правильно. За такими нападающими выстраивается очередь, и Барселона не случайно заплатила за польского сбитого летчика 45 млн евро, его результативность в Европе одна из самых высоких. Лучше только у таких как Дембеле или старичка Криса Вуда из Ноттингем Форрест, Вуд вообще лидирует по точности в АПЛ и даже в Европе - 30% его ударов по воротам заканчивается голом, каждый третий удар. Многие чешут репу зачем Ноттингему этот старичок, а он несет золотые яйца..
У Левандовски и Дембеле около 20%, каждый пятый удар, а большинство футболистов вроде Ямаля просто не могут попасть по воротам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:04
Звучит как скрытая похвала самого себя...
drug01
drug01
сегодня в 08:59
Америку не открыл но игроков не заменивых нет!!! Играй сам хорошо!
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