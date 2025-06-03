Левандовски рассказал, кто может заменить его в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» высказался о том, кто мог бы заменить его в составе каталонского клуба:

Это непростая задача, понимаете? Сейчас в футболе не так много нападающих с высокой результативностью. Также есть вопрос денег. Не так много игроков, способных быть в лучшей форме из года в год и забивать более 40 голов за сезон – на более длинном отрезке, чем 2-3 года. Сейчас нелегко найти игрока, который не просто выстрелил в одном или двух сезонах, а показал этот уровень на протяжении трех, четырех, пяти лет. В конечном итоге нужно найти идеальное решение для клуба, тренера и системы игры.