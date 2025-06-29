 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКлубный чемпионат мира 2025

Маскерано: «Месси сыграл великолепно, несмотря на поражение от ПСЖ»

вчера, 23:00
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано позитивно оценил выступление Лионеля Месси в матче против ПСЖ (0:4).

Думаю, Лео сыграл великолепно, несмотря на наши ограниченные ресурсы. Во втором тайме мы сделали акцент на контратакующую игру. Считаю, что тренировать его в 38 лет — это настоящая честь. Тем не менее, даже для Месси против такой сильной команды, как ПСЖ, бывает нелегко.

Подписывайся в ВК
Все новости
Луис Энрике: «Серхио Бускетс будет отличным тренером»
Вчера, 17:31
Фигу рассказал, кого бы он подписал при неограниченном бюджете
28 июня
Клопп назвал причину отказа возглавить сборную Германии в 2023 году
28 июня
Президент «Барселоны» отметил разницу между его клубом и «Реалом»
27 июня
Роналдиньо двумя словами охарактеризовал «Барселону»
25 июня
Мареска: «Сейчас цель „Челси“ — выйти в 1/4 финала Клубного ЧМ»
25 июня
 
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:52
ага сыграл великолепно, а счет на табло
catal
catal
вчера в 23:46
В трех матчах 9 ударов из них 4 в створ ворот, 1 гол. Сверхценный кадр.
Месси 82-й в статистике на КЧМ. Великолепно.
Золотой мяч уже подписан заранее.
drug01
drug01
вчера в 23:11
Лео может сделать вывод!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 