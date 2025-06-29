Маскерано: «Месси сыграл великолепно, несмотря на поражение от ПСЖ»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано позитивно оценил выступление Лионеля Месси в матче против ПСЖ (0:4).
Думаю, Лео сыграл великолепно, несмотря на наши ограниченные ресурсы. Во втором тайме мы сделали акцент на контратакующую игру. Считаю, что тренировать его в 38 лет — это настоящая честь. Тем не менее, даже для Месси против такой сильной команды, как ПСЖ, бывает нелегко.
Месси 82-й в статистике на КЧМ. Великолепно.
Золотой мяч уже подписан заранее.
Месси 82-й в статистике на КЧМ. Великолепно.
Золотой мяч уже подписан заранее.