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Гвардиола: «Было много моментов, но Буну выручил „Аль-Хиляль“»

сегодня, 09:23
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльЗакончился в доп. время

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Аль-Хиляля» (3:4 в дополнительное время) в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

На этапе плей-офф каждая игра — это настоящее испытание. Мы позволили сопернику успешно действовать в переходных моментах, но при этом создали множество голевых ситуаций и в целом показали неплохую игру. Мне очень жаль, что так сложилось. Мы были в хорошей форме, хочу поблагодарить команду и тренерский штаб за отличную подготовку — все отдали максимум сил.

Мы много атаковали, но вратарь «Аль-Хиляля» Буну сделал несколько великолепных сэйвов. Больше добавить нечего. Я считаю, что команда в порядке, но теперь мы возвращаемся домой. Важно отдохнуть, восстановиться морально и подготовиться к следующему сезону.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:26
Ещё не видел обзор, но думаю, что Эдырсон не сделал и половины того, что сделал Буну. Пора бы сливать его как раз к верблюдам))
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