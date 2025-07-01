Гвардиола: «Было много моментов, но Буну выручил „Аль-Хиляль“»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение своей команды от «Аль-Хиляля» (3:4 в дополнительное время) в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

На этапе плей-офф каждая игра — это настоящее испытание. Мы позволили сопернику успешно действовать в переходных моментах, но при этом создали множество голевых ситуаций и в целом показали неплохую игру. Мне очень жаль, что так сложилось. Мы были в хорошей форме, хочу поблагодарить команду и тренерский штаб за отличную подготовку — все отдали максимум сил.

Мы много атаковали, но вратарь «Аль-Хиляля» Буну сделал несколько великолепных сэйвов. Больше добавить нечего. Я считаю, что команда в порядке, но теперь мы возвращаемся домой. Важно отдохнуть, восстановиться морально и подготовиться к следующему сезону.