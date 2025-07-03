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Писарского отстранили от футбола на четыре года, три из которых — условно

вчера, 15:49

Представитель выступавшего за «Сочи» футболиста Владимира Писарского Антон Смирнов сообщил «Матч ТВ», что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить игрока от футбола на четыре года, три из которых носят условный характер.

В понедельник агент нападающего Алексей Бабырь в разговоре с источником подтвердил, что РФС проводит расследование в отношении его клиента. Игрока подозревают в ставке на матч со своим участием.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:03
Хорошо, что как за далёким бугром не дали "срок мотать" лет 150!))
Мну бы огорчился, что не узнал бы какая судьба его ждет после выхода на волю с чистой совестью!))
112910415
112910415
вчера в 18:58
Понятно
То есть не понятно
Брулин
Брулин
вчера в 17:20
Нормально разве?Вина не доказана ,но наказание всё равно будет.Вы бы так арбитров наказывали.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:14
За уши вытянули из грязи.Он не должен в России играть.Надеюсь так и будет.Пусть спасибо скажет,а не заявления строчит.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:00
Как было написано ранее.... нападающего обвиняли по двум статьям:
- запрет на участие в футбольном тотализаторе — наказан;
- оказание воздействия с целью манипулирования результатом матча — оправдан.

Пи.Си. Важная деталь: изначально в письме, отправленном в комитет по этике, было две эти статьи. Однако, если бы Писарский был наказан и по второй, то результат матча «Сочи» — «Пари НН» пришлось бы аннулировать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:00, ред.
Кто такой этот человек по фамилии Писарский? Что мы знали о нём ещё две недели назад? Он что, произвёл революцию в футболе? Никто не знал футболиста Писарского, зато сейчас все знают персонажа, который подозревается в мошенничестве. Владимир, скорее всего, сам дал повод себя подозревать. Лично мне безразлично, чем всё закончится.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:50
Глупость какая...
Доказательств НЕТ, но всё равно отстранили.
Что, на всякий случай?
"А вдруг всё таки ПОТОМ что-то всё таки хотел"???
В этом ВЕСЬ СЕГОДНЯШНИЙ РФС, к большому сожалению...
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:41
Пускай во дворе развлекается... слишком много в новостях...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:50
На четыре года, а три условно))) А можно было на год написать.
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