Писарского отстранили от футбола на четыре года, три из которых — условно

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вчера, 15:49

Представитель выступавшего за «Сочи» футболиста Антон Смирнов сообщил «Матч ТВ», что комитет по этике Российского футбольного союза ( РФС ) принял решение отстранить игрока от футбола на четыре года, три из которых носят условный характер.