Писарского отстранили от футбола на четыре года, три из которых — условно

Представитель выступавшего за «Сочи» футболиста Владимира Писарского Антон Смирнов сообщил «Матч ТВ», что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить игрока от футбола на четыре года, три из которых носят условный характер.
В понедельник агент нападающего Алексей Бабырь в разговоре с источником подтвердил, что РФС проводит расследование в отношении его клиента. Игрока подозревают в ставке на матч со своим участием.
Доказательств НЕТ, но всё равно отстранили.
Что, на всякий случай?
"А вдруг всё таки ПОТОМ что-то всё таки хотел"???
В этом ВЕСЬ СЕГОДНЯШНИЙ РФС, к большому сожалению...
Доказательств НЕТ, но всё равно отстранили.
Что, на всякий случай?
"А вдруг всё таки ПОТОМ что-то всё таки хотел"???
В этом ВЕСЬ СЕГОДНЯШНИЙ РФС, к большому сожалению...
- запрет на участие в футбольном тотализаторе — наказан;
- оказание воздействия с целью манипулирования результатом матча — оправдан.
Пи.Си. Важная деталь: изначально в письме, отправленном в комитет по этике, было две эти статьи. Однако, если бы Писарский был наказан и по второй, то результат матча «Сочи» — «Пари НН» пришлось бы аннулировать.
- запрет на участие в футбольном тотализаторе — наказан;
- оказание воздействия с целью манипулирования результатом матча — оправдан.
Пи.Си. Важная деталь: изначально в письме, отправленном в комитет по этике, было две эти статьи. Однако, если бы Писарский был наказан и по второй, то результат матча «Сочи» — «Пари НН» пришлось бы аннулировать.