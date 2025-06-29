УЕФА наказал «Лион» штрафом в 50 млн евро

«Лион» оштрафован на 50 миллионов евро. Из этой суммы 12,5 миллиона клубу необходимо выплатить УЕФА безусловно, а оставшаяся часть штрафа зависит от выполнения ряда финансовых условий.
Выполнить эти требования будет непросто: среди них — значительное увеличение бюджета в кратчайшие сроки, ограничение расходов на зарплаты игроков и необходимость добиться положительного трансферного баланса.
Кроме того, клубу нужно сохранить место в высшей лиге, иначе участие в Лиге Европы окажется под угрозой.
Вопрос стоит давно иначе. Почему ФИФА не имеет власти лишать врагов футбола всех капиталов, защищая клубы от капитализма? Для спорта и закона логичнее было бы заставить выполнять "собственника" его обещания. А если не согласен - делать это по решению суда за его счет. Он уходит голый из клуба который разорил, клуб процветает. У посмевшего разорять клубы хозяина изымают для выполнения его обязательств все активы и посылают разорять кого-то другого.
Отбросы превратили все уже в помойку вседозволенностью.
Вопрос стоит давно иначе. Почему ФИФА не имеет власти лишать врагов футбола всех капиталов, защищая клубы от капитализма? Для спорта и закона логичнее было бы заставить выполнять "собственника" его обещания. А если не согласен - делать это по решению суда за его счет. Он уходит голый из клуба который разорил, клуб процветает. У посмевшего разорять клубы хозяина изымают для выполнения его обязательств все активы и посылают разорять кого-то другого.
Отбросы превратили все уже в помойку вседозволенностью.
Вам штраф в 50 млн, а мне на карман 12,5 млн... Хорошо живут, за чужой счёт.
Вам штраф в 50 млн, а мне на карман 12,5 млн... Хорошо живут, за чужой счёт.