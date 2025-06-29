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УЕФА наказал «Лион» штрафом в 50 млн евро

сегодня, 00:19

«Лион» оштрафован на 50 миллионов евро. Из этой суммы 12,5 миллиона клубу необходимо выплатить УЕФА безусловно, а оставшаяся часть штрафа зависит от выполнения ряда финансовых условий.

Выполнить эти требования будет непросто: среди них — значительное увеличение бюджета в кратчайшие сроки, ограничение расходов на зарплаты игроков и необходимость добиться положительного трансферного баланса.

Кроме того, клубу нужно сохранить место в высшей лиге, иначе участие в Лиге Европы окажется под угрозой.

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Лион
Перевод с lequipe.fr Фото: Сайт sportbible.com
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Все комментарии
catal
catal ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 01:53, ред.
У Лиона десяток лет долги в полмилларда долларов, превышающие его полную стоимость. И американский владелец купивший клуб в 2022 году обещал исправить и вложить бабло - чего он не сделал. Конечно ФИФА виновата?

Вопрос стоит давно иначе. Почему ФИФА не имеет власти лишать врагов футбола всех капиталов, защищая клубы от капитализма? Для спорта и закона логичнее было бы заставить выполнять "собственника" его обещания. А если не согласен - делать это по решению суда за его счет. Он уходит голый из клуба который разорил, клуб процветает. У посмевшего разорять клубы хозяина изымают для выполнения его обязательств все активы и посылают разорять кого-то другого.
Отбросы превратили все уже в помойку вседозволенностью.
протон
протон
сегодня в 01:53
Финансовое наказание за финансовые проблемы – это прям то, что нужно для улучшения финансовой ситуации клуба
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
Лион распродажу устроит?
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:54
УЕФА слишком много на себя берёт. Клубам пора объединиться и выйти из под власти этой организации.
Вам штраф в 50 млн, а мне на карман 12,5 млн... Хорошо живут, за чужой счёт.
AKH
AKH
сегодня в 00:29
Давай долбыннвй уефа добивай славный клуб.. Тьфу подонки..
Гость
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