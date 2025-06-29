УЕФА наказал «Лион» штрафом в 50 млн евро

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сегодня, 00:19

«Лион» оштрафован на 50 миллионов евро. Из этой суммы 12,5 миллиона клубу необходимо выплатить УЕФА безусловно, а оставшаяся часть штрафа зависит от выполнения ряда финансовых условий.

Выполнить эти требования будет непросто: среди них — значительное увеличение бюджета в кратчайшие сроки, ограничение расходов на зарплаты игроков и необходимость добиться положительного трансферного баланса.

Кроме того, клубу нужно сохранить место в высшей лиге, иначе участие в Лиге Европы окажется под угрозой.