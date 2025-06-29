Тренер клуба из шестого дивизиона Англии наказан за слова о женщинах-судьях

Футбольная ассоциация Англии отстранила владельца и главного тренера «Доркинг Уондерерс» Марка Уайта на шесть матчей из-за комментариев о женщинах-судьях, сделанных им в подкасте Under the Cosh.
Высказывания прозвучали накануне игры против «Уэстон-супер-Мар», которая стала для Уайта тысячной на посту тренера клуба. В обсуждении отношений с арбитрами он позволил себе неуместную шутку:
Сегодня число женщин-судей увеличилось, поэтому важно проявлять к ним больше уважения, вы согласны? Это включает в себя такие мелочи, как помощь в парковке.
В мае ФА предъявила Уайту обвинения, посчитав его высказывания оскорбительными и содержащими гендерный подтекст. В результате тренер пропустит первые шесть матчей нового сезона Национальной лиги Юг.