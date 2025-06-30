«Динамо» оштрафует Карраскаля на 10 млн рублей

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сегодня, 10:29

Полузащитник московского «Динамо» будет оштрафован.

Как сообщает источник, из-за своего опоздания на сборы команды, колумбиец выплатит 10 млн рублей штрафа. Сбор «бело-голубых» начался ещё 16 июня. Для всех, кроме Карраскаля, который решил задержаться у себя на родине ещё на пару недель, сославшись на усталость после сезона и матчей сборной Колумбии.

Ранее генеральный директор москвичей уже сообщал о дисциплинарных мерах в отношении игрока.