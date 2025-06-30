«Динамо» оштрафует Карраскаля на 10 млн рублей

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль будет оштрафован.
Как сообщает источник, из-за своего опоздания на сборы команды, колумбиец выплатит 10 млн рублей штрафа. Сбор «бело-голубых» начался ещё 16 июня. Для всех, кроме Карраскаля, который решил задержаться у себя на родине ещё на пару недель, сославшись на усталость после сезона и матчей сборной Колумбии.
Ранее генеральный директор москвичей уже сообщал о дисциплинарных мерах в отношении игрока.
Да, кстати. Что - то больно большой штраф на него наложили. На мой взгляд, несусветный, несоразмерный его ничтожному проступку.
Да, кстати. Что - то больно большой штраф на него наложили. На мой взгляд, несусветный, несоразмерный его ничтожному проступку.
Для справки 1 руб. = 52,25 песо. Нельзя таки вещи обнародовать, вдруг земляки узнают, там ребята не простые.
Для справки 1 руб. = 52,25 песо. Нельзя таки вещи обнародовать, вдруг земляки узнают, там ребята не простые.
Последний свой отоброчный матч сборная Колумбии провела 11-го июня.
Сборы Динамо начались 16-го..
Соответственно, послесезонный отпуск у Карраскаля выходил 5 дней. Супер.
А не получи тот же Чавес свою травму- у него отпуска не было бы вовсе.
Последний свой отоброчный матч сборная Колумбии провела 11-го июня.
Сборы Динамо начались 16-го..
Соответственно, послесезонный отпуск у Карраскаля выходил 5 дней. Супер.
А не получи тот же Чавес свою травму- у него отпуска не было бы вовсе.
Как же повезет тем, кто будет играть в группе без призов в июле, мы этого не увидим в течение месяца.
Как же повезет тем, кто будет играть в группе без призов в июле, мы этого не увидим в течение месяца.