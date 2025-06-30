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«Динамо» оштрафует Карраскаля на 10 млн рублей

сегодня, 10:29

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль будет оштрафован.

Как сообщает источник, из-за своего опоздания на сборы команды, колумбиец выплатит 10 млн рублей штрафа. Сбор «бело-голубых» начался ещё 16 июня. Для всех, кроме Карраскаля, который решил задержаться у себя на родине ещё на пару недель, сославшись на усталость после сезона и матчей сборной Колумбии.

Ранее генеральный директор москвичей уже сообщал о дисциплинарных мерах в отношении игрока.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 14:35
Дисциплина, это, конечно, важно, но я вспоминаю себя, а именно отпуск в Крыму сорок лет назад. Так не хотелось возвращаться домой, тоска несусветная. Так и Карраскаль: не хочется покидать родимый дом, где мама, родственники с блинами, и ехать в Тьмутаракань, т.е. в Россию. Я, когда гляжу на него во время матчей, на его какое - то испуганное, отрешённое лицо, прихожу к однозначному выводу: Россия для него чужая страна, совершенно чужая, поэтому я нисколько не удивлён его опозданию.
Да, кстати. Что - то больно большой штраф на него наложили. На мой взгляд, несусветный, несоразмерный его ничтожному проступку.
Vilar
Vilar
сегодня в 14:29
Т.е. Динамо оштрафовало Карраскаля на 522 500 000 колумбийских песо (сор) или на 54 655 средних пенсий, или на 113,36 средних зарплат в Колумбии.
Для справки 1 руб. = 52,25 песо. Нельзя таки вещи обнародовать, вдруг земляки узнают, там ребята не простые.
h287zh8xekr5
h287zh8xekr5
сегодня в 12:48
Сначала заплатят ему 10 миллионов, а потом на них же и оштрафуют, только ему начихать на этот штраф.
112910415
112910415
сегодня в 11:16
и откуда он возьмёт рубли ?
Сп62
Сп62
сегодня в 11:02
Такие наказания надо бы согласовывать с тренером. Начальство будет в стороне, а тренеру необходимо налаживать контакт с игроком.
Gotlib
Gotlib ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:50, ред.
Побрить его налысо в раздевалке, как брили француженок-проституток во времена ВМВ.
баск
баск
сегодня в 10:49, ред.
Вообще, это безобразие, конечно.

Последний свой отоброчный матч сборная Колумбии провела 11-го июня.
Сборы Динамо начались 16-го..
Соответственно, послесезонный отпуск у Карраскаля выходил 5 дней. Супер.
А не получи тот же Чавес свою травму- у него отпуска не было бы вовсе.
69Haya96
69Haya96
сегодня в 10:39
Не в пяти, а в десяти группах победил только один человек. Просто сложно было придумать десять вариантов приветствий и просьб, остановился на пяти...

Как же повезет тем, кто будет играть в группе без призов в июле, мы этого не увидим в течение месяца.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:37
Теперь он вообще спешить не будет))
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