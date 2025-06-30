Карраскаля оштрафовали на 10 миллионов рублей. В заявке нового клуба Карпина проблемные хулиганы

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вчера, 22:45

Хорхе повторил ошибку Бителло.

Карпин не успел завоевать авторитет в команде

У нового тренера не было времени для общения с иностранцами «Динамо». Особенно с теми, кто думал об уходе. Бителло пробовал уехать зимой, когда отказался прилететь на сборы. Директор «Динамо» Бувач придумал, как испугать бразильца – пожаловались на него в ФИФА , футболист вернулся и снова был полезен на поле. Но двузначное отношение к работе всегда указывает на нестабильных игроков. Никогда прилежный легионер не откажется вернуться вовремя из отпуска.

Теперь у «Динамо» были проблемы с Хорхе Карраскалем. Колумбиец решил, что сам определяет сроки возвращения в состав. Карпин собрал команду 16 июня, а Хорхе заявил, что он сильно устал после сезона в РПЛ и матчей сборной Колумбии, поэтому отдыхал дольше. В результате футболист заплатит штраф в размере 10 миллионов рублей. Зато теперь знаем зарплату Карраскаля, поскольку заберут месячный оклад. Значит, без бонусов Хорхе платят 1.4 миллиона евро за год.

Именно о такой зарплате сообщали в день трансфера. Карраскаль всегда был проблемным игроком. В прошлых клубах соседи даже вызывали полицию, Хорхе любит шумный отдых и не всегда держится в рамках приличия. Личка постарался настроить атакующего хавбека на хороший футбол весной, когда потерял из-за травмы форварда Тюкавина. Но стабильнее выступил правый форвард Гладышев, а Хорхе остался королем на час. В результате подумывали с ним попрощаться.

Карпин сам был хулиганистым и конфликтным футболистом. В молодости Валерий Георгиевич влезал в перепалки, причем не только с хавбеком «Зенита» Денисовым. У Карпина есть список футболистов, с которыми не дружил в прошлом. В нём есть левый латераль «Динамо» Скопинцев. При этом новый тренер отлично понимает хулиганов, у него были успешные истории сосуществования с такими игроками. Даже с Дзюбой тренер помирился и вызвал в сборную на прощание.

Без Карраскаля справятся, а Бителло намного важнее

Карпин доволен, что Бителло поддержал его назначение в «Динамо» и говорит о будущих сражениях за трофеи. Руководству клуба важно убедить плеймейкера остаться, поскольку с Бителло и без него получали разный по структуре и темпу футбол. А если молодой создатель моментов сможет прибавить осенью – в «Динамо» порадуются, что заставили его вернуться зимой и не продали в отместку за хамство в один из бразильских клубов. Карпин ищет подход к наглому Бителло.

Радимов недоволен поведением игрока «Динамо» на церемонии награждения лучших футболистов прошлого сезона. Бителло вышел за призом с жевательной резинкой во рту. Он может быть любителем вечеринок и не всегда в идеальной физической форме. Но Вендел из «Зенита» тоже постоянно развлекался в Санкт-Петербурге и опаздывал на сборы клуба, что не помешало Маркусу раздавать голевые передачи и несколько раз выиграть чемпионат России в прошлых сезонах.

Таковы молодые футболисты. Они не являются профессиональными атлетами в плане личной дисциплины. Это не только проблема «Динамо». Куда важнее, чтобы Карпин нашел для каждого игрока особую мотивацию. Вендел хочет уйти из «Зенита», поскольку считает, что из состава лидеров бразильский Серии А легче попасть в сборную страны под руководством Анчелотти. Бителло далек от подобного вызова, но есть ещё клубные амбиции и фактор отсутствия предложений.

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров заявил, что официально никто не предлагал трансфер Бителло. Но документы присылают в последнюю очередь, хотя это нарушение процедуры. Сначала все договариваются, а потом включатся юристы. Так что Бителло может вести переговоры с другими командами, а отпугивает их поведение игрока за пределами поля и ценник, который вырос после голевых передач в РПЛ . Карраскаля можно отпустить, а Бителло нужен «Динамо».

У «Динамо» есть и другие проблемные легионеры

У Карраскаля и Бителло на лице написано, что без футбола они могли стать уличными пройдохами в Колумбии и Бразилии. Точно не академики. Также не были профессорами Бальбуэна и Даса, которых «Динамо» отпустило месяц назад. Зимой подписали парагвайца Касереса вместо Дасы на правый фланг обороны. А летом Карпин провернул первый трансфер, пригласив в «Динамо» Осипенко. Опытный центральный защитник станет частью нового дуэта в обороне, которую надо усиливать.

Слева в защите может не хвалить Лаксальта и Скопинцева, а также смещений на фланг центрального защитника Фернандеса. Ещё Карпину нужно быть честным с Майсторовичем. Если проблемы со здоровьем мешают сербу развиваться, а Осипенко сыграет с Фернандесом или Маричалем в центре обороны, то молодого центрального защитника лучше отпустить в аренду, чтобы набирался опыта в другом составе. Диего Лаксальт тоже должен понять, куда ему двигаться дальше в карьере?

Легионеры Чавес, Гагнидзе, Нгамалё и Артур проведут беседы с руководством и главным тренером Карпиным. Трое из четверки рассчитывают быть частью основы, но у Валерия Георгиевича есть разные варианты ведения игры и схемы. Можно поставить Глебова и Фомина в опорную зону, а Бителло оставить на позиции «десятки». Тюкавин и Гладышев займут два из трёх мест в атаке. Тогда остается только позиция левого вингера. Артур и Нгамалё вряд ли смогут одновременно играть в основе.

Карраскалю тоже нет места, но пока не удалось договориться о его трансфере в Турцию и другие лиги. Возможно, «Динамо» пора изучить опыт Лукаса Веры. После «Химок» хавбек направлялся в «Локомотив», но в Саудовской Аравии предложили 3 млн евро за год. Карраскаль намного известнее, возможно, его захотят подписать клубы шейхов. Хорхе не спешит, ему важно остаться в заявке сборной Колумбии перед чемпионатом мира. Но позже Карпин назовет игроков, с которыми ему не по пути.