Представитель Писарского заявил, что вина игрока не доказана

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вчера, 15:56

Представитель нападающего Антон Смирнов сообщил «Матч ТВ», что вина футболиста в манипулировании исходом первого стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН» не доказана.

Игра прошла 28 мая в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Выступавший за южан форвард получил прямую красную карточку в концовке первого тайма. Изначально арбитр Сергей Карасёв показал форварду жёлтую, но изменил своё решение после просмотра VAR . В понедельник агент игрока Алексей Бабырь в разговоре с «Матч ТВ» подтвердил, что РФС проводит расследование в отношении его клиента.

Смирнов сообщил: