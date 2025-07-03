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Представитель Писарского заявил, что вина игрока не доказана

вчера, 15:56

Представитель нападающего Владимира Писарского Антон Смирнов сообщил «Матч ТВ», что вина футболиста в манипулировании исходом первого стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН» не доказана.

Игра прошла 28 мая в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Выступавший за южан форвард получил прямую красную карточку в концовке первого тайма. Изначально арбитр Сергей Карасёв показал форварду жёлтую, но изменил своё решение после просмотра VAR. В понедельник агент игрока Алексей Бабырь в разговоре с «Матч ТВ» подтвердил, что РФС проводит расследование в отношении его клиента.

Смирнов сообщил:

Вина Писарского в манипулировании исходом матча «Сочи» — «Пари НН» не доказана.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:57
Или доказана, но не совсем?!
bvnr5fpx2jwa
bvnr5fpx2jwa
вчера в 17:01
Вина не доказана,а приговор объявили
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:05
А следствие, видимо, считает по другому... Мутная история...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
А Серёга не в доле ли? Подозрительно как то , но вольно или не вольно , но "ставочке помогли зайти" . Да и VAR как то поучаствовал ? )))
Гость
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