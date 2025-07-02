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Куртуа считает критику Клубного чемпионата мира несправедливой

вчера, 10:20
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал уровень Клубного чемпионата мира после победы над «Ювентусом» (1:0) в 1/8 финала.

Тем, кто разбирается в футболе, не приходило в голову сомневаться в качестве турнира. Не стоит верить мнениям из соцсетей — они заблуждаются. Люди, которые разбираются в футболе, знают, что бразильские клубы сильны, а «Аль-Хиляль» — отличная команда. Дело не только в доминировании Европы. Уровень турнира высок, и это видно по каждому матчу. Впереди нас ждёт много интересного.

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Все комментарии
wgjr3tj6kafr
wgjr3tj6kafr
вчера в 12:25
Наверно ему там нравится, сезон он отболел, сейчас полон сил
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:12
Где Барселона, Ливерпуль?
О чем дальше говорить?
Всё построено на огромных бонусах.
112910415
112910415
вчера в 11:45
товарищи по команде согласятся ?
jRest
jRest
вчера в 11:28, ред.
Не сказал ни про жару, ни про нагрузки, ни про малый отдых перед новым сезоном...
Мы и так знаем, что Хиляль или бразильские клубы не мальчики для битья, но их сила не оправдывает все претензии к турниру.

Стоять на воротах топ-клуба, с минимумом физической нагрузки в матчах, это вовсе не то, как пашут полевые игроки или вратари клубов послабее. Своя же атака тёмную устроет. 🤔
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 11:28
Думаю, что Куртуа прав. Клубный чемпионат мира - это турнир очень высокого уровня, а принижают его значение в основном болельщики команд, которые с него вылетели или даже вовсе на него не попали. На самом деле все клубы хотят здесь оказаться и мечтают выиграть.
Брулин
Брулин
вчера в 11:28
Дело не в уровне турнира и команд, а в уровне интереса. Я верю себе, когда смотрю это. И могу спокойно идти спать, зная, что ничего грандиозного не пропущу
catal
catal
вчера в 10:54, ред.
Критика не про уровень, критика про осмысленность собирать такое несметное количество клубов вместе во время, когда другие просто отдыхают.
Гвардиола тоже не разбирается в футболе, раз критикует этот выматывающий турнир?
"После соревнований мы будем отдыхать столько, сколько позволит нам Премьер-лига, прежде чем возобновится чемпионат. Матч за матчем, месяц за месяцем — и, может быть, в ноябре, декабре, январе… Это будет катастрофа, мы будем измотаны, клубный чемпионат мира уничтожит нас. Не знаю, такое случилось впервые в нашей жизни. Это не идеальная ситуация для тренера. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да."
Вообще не разбирается в футболе лысый.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:47
Этот знает где когда и кому вылезать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:24
Хмммм, то есть Венгер, Клопп, Гвардиола и многие другие не разбираются в футболе?) - так и запишем))
Гость
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