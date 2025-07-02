Куртуа считает критику Клубного чемпионата мира несправедливой

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал уровень Клубного чемпионата мира после победы над «Ювентусом» (1:0) в 1/8 финала.
Тем, кто разбирается в футболе, не приходило в голову сомневаться в качестве турнира. Не стоит верить мнениям из соцсетей — они заблуждаются. Люди, которые разбираются в футболе, знают, что бразильские клубы сильны, а «Аль-Хиляль» — отличная команда. Дело не только в доминировании Европы. Уровень турнира высок, и это видно по каждому матчу. Впереди нас ждёт много интересного.
Мы и так знаем, что Хиляль или бразильские клубы не мальчики для битья, но их сила не оправдывает все претензии к турниру.
Стоять на воротах топ-клуба, с минимумом физической нагрузки в матчах, это вовсе не то, как пашут полевые игроки или вратари клубов послабее. Своя же атака тёмную устроет. 🤔
Мы и так знаем, что Хиляль или бразильские клубы не мальчики для битья, но их сила не оправдывает все претензии к турниру.
Стоять на воротах топ-клуба, с минимумом физической нагрузки в матчах, это вовсе не то, как пашут полевые игроки или вратари клубов послабее. Своя же атака тёмную устроет. 🤔