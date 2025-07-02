Куртуа считает критику Клубного чемпионата мира несправедливой

Голкипер «Реала» прокомментировал уровень Клубного чемпионата мира после победы над «Ювентусом» (1:0) в 1/8 финала.

Тем, кто разбирается в футболе, не приходило в голову сомневаться в качестве турнира. Не стоит верить мнениям из соцсетей — они заблуждаются. Люди, которые разбираются в футболе, знают, что бразильские клубы сильны, а «Аль-Хиляль» — отличная команда. Дело не только в доминировании Европы. Уровень турнира высок, и это видно по каждому матчу. Впереди нас ждёт много интересного.