«Я потерял дар речи». Салах — о смерти Диогу Жоты

Нападающий «Ливерпуля» высказался о смерти своего одноклубника .

Я действительно потерял дар речи. До вчерашнего дня я никогда не думал, что будет что-то, что испугает меня перед возвращением в «Ливерпуль» после перерыва. Товарищи по команде приходят и уходят, но не так. Будет крайне сложно смириться с тем, что Диогу не будет рядом, когда мы вернемся. Мои мысли с его женой, его детьми и, конечно, его родителями, которые внезапно потеряли своих детей. Те, кто близок Диогу и его брату Андре, нуждаются во всей возможной поддержке. Их никогда не забудут.