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«Я потерял дар речи». Салах — о смерти Диогу Жоты

вчера, 17:25

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о смерти своего одноклубника Диогу Жоты.

Я действительно потерял дар речи. До вчерашнего дня я никогда не думал, что будет что-то, что испугает меня перед возвращением в «Ливерпуль» после перерыва. Товарищи по команде приходят и уходят, но не так. Будет крайне сложно смириться с тем, что Диогу не будет рядом, когда мы вернемся. Мои мысли с его женой, его детьми и, конечно, его родителями, которые внезапно потеряли своих детей. Те, кто близок Диогу и его брату Андре, нуждаются во всей возможной поддержке. Их никогда не забудут.

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