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У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не было опубликовано

сегодня, 08:34

С российского футболиста Фёдора Смолова требовали более 3 млн рублей, чтобы видео драки с его участием в «Кофемании» не попало в интернет.

По информации источника, первоначально 35-летнему форварду предложили заплатить 1 млн рублей, с чем он согласился, но затем вымогатели увеличили сумму до 3 млн, что футболист отказался исполнять.

Напомним, на появившемся скандальном видео Смолов ударил двоих мужчин в кафе. Футболист на данный момент ещё не дал официальных комментариев по поводу инцидента.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 15:16
Судя по толкованиям идеологов, уважение создается отношениями животных, как в стае млекопитающих ранг высших и низших, поэтому "драка" это способ млекопитающих вызвать уважение.
"Верующие" называют это "чувством ранга". Чувство ранга, по И. А. Ильину, заключается в признании качественного превосходства одного человека над другим. Например один гиббон с оружием, другой орангутан - без, возникает ранг.
Так что это просто абсурдно среди животных, живущих законами и ценностями животных, требование от млекопитающих штрафа за попытку вызвать ранговое уважение у животных.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 14:25
Поцоны одобряе
felix
felix ответ uuvfubgx9uud (раскрыть)
сегодня в 12:48
Он только в библиотеке мог на конфликтную ситуацию нарваться...
112910415
112910415
сегодня в 11:51
Может, Федя и прав
Но пока не похоже
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:04
Или хотя бы попробовать сменить вывеску...)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:01
Надо взаимно уважать друг друга и следить за словами...
Не может просто так Смолов начать махать кулаками.
Sergo81
Sergo81 ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 11:00
Судя по видео, вымогатели именно из кафе. Отсутствие звука, начало записи не с момента начала конфликта, а уже кульминация. А этим двоим то что требовать ? Побои не снять, особо нечего, а видео только Полиция может заказать. Они просто ушли. Это черти из кафе, дождались, пока ударит, и потом типа разнимать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:59
А табуреточку Фёдор не применял?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:58
Проклятое кафе, надо закрывать или "снять" порчу))
jRest
jRest
сегодня в 10:50
Судя по видео, оно сделано камерой наблюдения в кафе, эти двое вообще ни при чём к вымогательству денег, видится. Может быть кто-то из кафе вымогал.

Ну а в целом, там Федя явно неправ. Не знаю, что у него словесно получилось с одним из посетителей, который от удара, кстати, увернулся, а вот второму, которому как раз прилетело, пострадал ни за что - он их разнимать полез.

Главным виновником видится как раз Смолов. За такое надо наказывать. А то почувствовал себя героем: я известный, богатый, могу и кулаками помахать.
KTS25
KTS25
сегодня в 10:50
Походу это пиар Кофемании... Место битв футболеров 🤣
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:29
Зачем мы обсуждаем то, чего не видели?
Vilar
Vilar
сегодня в 10:23
Очень интересно: один, может сесть за нанесение телесных, два за вымогательство.
Путём взаимного поглощения преступлений, разойдутся по домам))).
Сп62
Сп62
сегодня в 10:17, ред.
Объективно судить данный инцедент не зная подробностей невозможно.
протон
протон
сегодня в 10:03
Получается, Мамаев и Кокорин были невиновны, это всё "Кофемания" проклятая
Федя хотел помочь Сане и Паше,но как всегда опоздал. На видео видно что шатает пижона не хило.
Я понимаю, 1-й чувак возможно словами спровоцировал и получил, но 2-му за что Федя вломил? Тот не лез драться, а наоборот хотел разнять, а получил акцентированный удар в глаз, даже не пытаясь защититься. Могут быть последствия - ушиб, сотряс, перелом и тд, это минимум повреждения средней тяжести. И тогда, судя только по этому видео, Федя тоже может годика на полтора присесть, что в принципе правильно. Любимчик Гуса Хидинка))) вот бы пенальти так бил
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:12
Странно всё это.
Kosmos58
Kosmos58 ответ uuvfubgx9uud (раскрыть)
сегодня в 09:10
Ну да, у него же нога рабочая.
memphis
memphis
сегодня в 08:59
О трансфере в ФК Зона и сроке контракта с футболистом будет объявлено позже
uuvfubgx9uud
uuvfubgx9uud
сегодня в 08:57
Дело темное, нужно разбираться. А с другой стороны трудно представить чтобы такое произошло, например, с Акинфеевым.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Всем добра! Вот заглянул в состав своей группы, и удивился количеству игроков. Если раньше тоже в группах была 20-25 соперников, то сейчас моей группе 58 человек. Это значит, что количество клонов увеличилось минимум в два раза. Конечно, на сайт пребывают и просто новые люди. Но не думаю, что в таких количествах, и сразу в конкурс прогнозов. А вот люди с одним аккаунтом могут просто потерять интерес к участию. От безысходности. Администрации нужно принимать меры, чтобы найти золотую середину...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:51
И что, Смолов теперь молодец... что не поддался на шантаж?
Кто то уходит из спорта красиво, а кто то как Смолов.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:40
Сам виноват. Человек публичный и должен понимать, что это может произойти
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:36
Жадность фраера сгубила))
Надо было лям брать и все было бы ок для всех))
А теперь уже начнётся возня всякая....
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