У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не было опубликовано

С российского футболиста Фёдора Смолова требовали более 3 млн рублей, чтобы видео драки с его участием в «Кофемании» не попало в интернет.
По информации источника, первоначально 35-летнему форварду предложили заплатить 1 млн рублей, с чем он согласился, но затем вымогатели увеличили сумму до 3 млн, что футболист отказался исполнять.
Напомним, на появившемся скандальном видео Смолов ударил двоих мужчин в кафе. Футболист на данный момент ещё не дал официальных комментариев по поводу инцидента.
Ну а в целом, там Федя явно неправ. Не знаю, что у него словесно получилось с одним из посетителей, который от удара, кстати, увернулся, а вот второму, которому как раз прилетело, пострадал ни за что - он их разнимать полез.
Главным виновником видится как раз Смолов. За такое надо наказывать. А то почувствовал себя героем: я известный, богатый, могу и кулаками помахать.
Ну а в целом, там Федя явно неправ. Не знаю, что у него словесно получилось с одним из посетителей, который от удара, кстати, увернулся, а вот второму, которому как раз прилетело, пострадал ни за что - он их разнимать полез.
Главным виновником видится как раз Смолов. За такое надо наказывать. А то почувствовал себя героем: я известный, богатый, могу и кулаками помахать.