У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не было опубликовано

1751693666

сегодня, 08:34

С российского футболиста требовали более 3 млн рублей, чтобы видео драки с его участием в «Кофемании» не попало в интернет.

По информации источника, первоначально 35-летнему форварду предложили заплатить 1 млн рублей, с чем он согласился, но затем вымогатели увеличили сумму до 3 млн, что футболист отказался исполнять.

Напомним, на появившемся скандальном видео Смолов ударил двоих мужчин в кафе. Футболист на данный момент ещё не дал официальных комментариев по поводу инцидента.