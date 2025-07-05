Смолов ударил двоих мужчин в кафе

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оказался в центре скандала.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов:
28 мая в 7:30 утра у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами в московском кафе. Что стало причиной, пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали. Впоследствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163-я статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал, и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием).
Конфликт случился в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Ранее Смолов в интервью высказывался на тему завершения своей карьеры.
Может после эмоциональных оскорблении в свою сторону мужчина решил встать и ответит, но Смолов как коршун налетел и стал наносить удары.
Тем более по походке Смолова и жестам можно сделать вывод, что он был не трезв.
Так, что не видя и не слыша о чём они говорят трудно сделать какой то вывод.
Может после эмоциональных оскорблении в свою сторону мужчина решил встать и ответит, но Смолов как коршун налетел и стал наносить удары.
Тем более по походке Смолова и жестам можно сделать вывод, что он был не трезв.
Так, что не видя и не слыша о чём они говорят трудно сделать какой то вывод.
Футболистам не входить...
Футболистам не входить...