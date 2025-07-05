Смолов ударил двоих мужчин в кафе

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сегодня, 08:22

Бывший нападающий «Краснодара» оказался в центре скандала.

Об этом сообщает инсайдер :

28 мая в 7:30 утра у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами в московском кафе. Что стало причиной, пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали. Впоследствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163-я статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал, и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием).

Конфликт случился в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Ранее Смолов в интервью высказывался на тему завершения своей карьеры.