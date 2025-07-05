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Смолов ударил двоих мужчин в кафе

сегодня, 08:22

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оказался в центре скандала.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов:

28 мая в 7:30 утра у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами в московском кафе. Что стало причиной, пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали. Впоследствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163-я статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал, и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием).

Конфликт случился в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Ранее Смолов в интервью высказывался на тему завершения своей карьеры.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:23, ред.
А будет ли Смолову уголовное преследование, и, как следствие, уголовное же наказание, если он ЛИЧНО дружит с Чемезовым-младшим, а Чемезов-папка к этой дружбе благоволит?

Один, не побоюсь этого слова, ГЕНИАЛЬНЫЙ человек давненько, так, написал:

"Царь должен соблюдать обычай ещё строже, чем последний из его подданных, ибо как иначе вселить в людей уважение к закону и чувство меры?"

Но ЭТО он не о нашей стране написал, хоть САМ и наш.
А то ещё чего доброго не то подумаете... ))
Sergo81
Sergo81 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:14
С дзюбой был нюанс в том, что злоумышленники взломали его телефон и СРАЗУ начали шантажировать и вымогать деньги. А смолов сначала договаривался, тк камера кафе и можно было попробовать решить вопрос за «шоколадку». Но работники решили подзаработать и заработали статью себе.
Sergo81
Sergo81 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:09
Как можно не понимать таких элементарных вещей ? Попробую на пальцах ещё раз объяснить. Феде позвонили или он сам приехал в это кафе и решили удалить запись за компенсацию в 1млн. Это и был компромисс. Люди обсудили, договорились, решили этот вопрос за 1млн. данное решение не является уголовно наказуемым. А вот когда Феде перезвонили и ПОТРЕБОВАЛИ три млн., это уже вымогательство, шантаж. Тоесть Федя уже не договаривался, а ему ставили условие, при выполнении которого, запись не обнародуют. И это уже уголовно наказуемое деяние. Нормально объяснил ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 15:47
Дзюба сразу откпзался платить, а Федя готов был лям отдать.
Какое компромиссное вариант?
Вы вообще понимаете о чём пишите или вы по личным ощущениям закон интерпретируете?
Шанта́ж — угроза компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью вымогательства чужого имущества или разного рода уступок.
В уголовном кодексе РФ есть статья вымогательства и там нет компромиссных варианов.
Какая разница лям или три, есть действия.

Федя правильно сделал что готов был лям заплатить, а три жаба задушила?
Вы же сами говорите, что он 8а на миллион, а на три ляма не тянет.
Sergo81
Sergo81 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:26
Первый Лям- это компромиссный вариант решения вопроса. А три ляма - это когда в тебе увидели дойную корову. Шантаж и вымогательство. Федя правильно всё сделал. Кстати, дзюба тоже отказался платить.
Sergo81
Sergo81 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:20
По видео видно, что это диалог. Посетитель на Федины объяснения , правой рукой загибает ладошку и при этом так же отвечает. Коротко и , видимо, безапелляционно. Федя хотел уйти, но психанув пошёл в атаку. А мужик встал, потому, как знал для чего идёт Федя, а не для объяснений. Вы что, никогда не дрались ? Это классический повод подраться.
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 15:00
А говорят снаряд в одну лунку не падает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:25
Что за мания к этой Кофемании ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
сегодня в 13:56
Так, что он "упоротый" был я и не утверждаю, просто ответил собеседнику на слова "упорно пытался решить вопрос". Отсюда и возникло слово "упоротый".
Да там как я понимаю были его друзья и персонал кафе.
Кстати второй "противник" Смолова и не думал драться, а наоборот пытался прекратить начатое, за что получил от Смолова.
Как мне кажется Федя был в тот момент не в адеквате.
Был ли он под градусом или ещё чем то?
Утверждать не буду, но по его движениям и походке есть подозрение.
9tk7yt94k9cs
9tk7yt94k9cs
сегодня в 13:30
Нужно выслушать обе стороны. Может Смолов был пьян и нарывался, а може те чуваки его сами подначивали. Но сочувствия им нет. Если бы были порядочными гражданами, то сразу бы написали заявление в полицмю, а не пытались бы шантажировать игрока.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 13:09, ред.
Во время долгого мучительного размышления я, кажется, понял причину мордобоя между Федей и его горячими "поклонниками". Последние, увидев его за соседним столиком в такое раннее время, когда все нормальные футболисты ещё спят в тёплой постели, громко стали вспоминать его удар Паненки на ЧМ, вспоминать в уничижительной форме. Что после Форума он скис и стал похож на тряпку. Федина душа поэта не выдержала, в результате чего пошёл махач. Да ещё винные пары ударили в его буйную головушку. Иной причины конфликта я в упор не вижу.
4RT
4RT
сегодня в 12:40
Мало навалял, нужно было ещё стулом добавить
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:36
Ну про "упоротый" утверждать нельзя из данного видео, но, что сам подошёл к столику, активно что-то доказывал, первый ударил это да.
Три человека, которые окружили и не дали ответить пострадавшим, это кто?
Друзья-охранники Смолова?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:34, ред.
Хм... Судя по комментариям юзеры разные ролики глядели... Так и придётся всё смотреть самому...)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:21
Самое смешное и обидное, что по морде лица получил тот кто ничего не говорил и дипломатично наблюдал)) не стоит ему больше кофеманить с этим приятелем
d1metras
d1metras
сегодня в 12:07
Судя по видео Федор все правильно сделал. Молодец.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:55
Спасибо за ответ.
Так то всегда стараюсь избегать замыленного..., но порой без него крайне трудно обойтись.)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:54, ред.
"Федор не мстительный человек, не захотел шума, согласился на 1 млн, но потом понял, что не стоит ,,шум" затребованных 3 млн, что это шантаж , а эти люди обычные 77ки".
Федя молодец, пошел на принцип с жадными шантажистаит, доказал ,что мужик.

Получается Федя на лям "не мужик", а на три ляма "мужик".

Вообще человек понимает о чём пишет?
Сам себе противоречит.

Федя был бы мужиком если бы сразу отказался, а так простой жмот оказался.
Лям не жалко, а три жлоба задавила.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:48
artem saribekyan 1artem saribekyan 1 31 / 246сегодня в 16:15
,,Удобный бизнес"...
Придраться к известным персонам, спровоцировать, получить по морде и затем вымогать деньги шантажом...

А где сказано, что деньги вымогали именно те с кем произошёл конфликт со Смоловым?

Видео с камеры кафе и возможно вымогательством занимались сотрудники данного кафе, а не участники конфликта.
Легко обвинить людей неподумавши! А надо думать!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:48
Не будем с выводами спешить!
Подождём
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:42, ред.
Проклятое место....надо знак повесить......
Футболистам не входить...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:34
Комментарий интересный, способный дать пищу для ума, с сильным/ярко выраженным мнением, однако в таких случаях хорошо бы больше раскрывать утверждения и мысли, не обязательно очень объёмный текст делать, но несколько больше по главным темам проходиться было бы полезным для комментария, на мой взгляд.

Плюс желательно избегать даже "замыленного" мата в тексте, заменить можно жёсткими, но цензурными словами.
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:22
Надо сходить, если что! А может вдруг повезёт!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 11:16
Давайте подождём окончания расследования и не будем делать скоропалительных выводов. В конечном итоге всё может оказаться совсем не так, как представляется на первый взгляд. И обвинять, как и защищать участников конфликта преждевременно. Через пару месяцев всё узнаем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:16, ред.
Это понятно. Но мне интересно что понравилось ? Меня интересует чисто Ваше - человеческое мнение, а не мнение по рангу работы. Можете не отвечать, я пойму.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 11:15
,,Удобный бизнес"...
Придраться к известным персонам, спровоцировать, получить по морде и затем вымогать деньги шантажом...
Федор не мстительный человек, не захотел шума, согласился на 1 млн, но потом понял, что не стоит ,,шум" затребованных 3 млн, что это шантаж , а эти люди обычные 77ки.
Федя молодец, пошел на принцип с жадными шантажистаит, доказал ,что мужик.
Этих ,,обиженных" надо проверить на ,,вшивость", ибо, думаю" Федя не первый и не посдний объект шантажа.
И ещё надо проверить и владельцев кафе на предмет участия в таком ,,бизнесе".
Это сугубо мое мнение , ибо с таки ,,бизнесом" приходилось сталкиваться на просторах нашей страны.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:03
Доброе утро. Есть несколько весьма спорных предположений и одно очень резкое высказывание, поэтому решил убрать. Вдобавок комментарии в блоке лучших могут ротироваться, вместо одних иногда там другие.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:49
Но по видео можно так же разглядеть, что упоротый Смолов подошёл к посетителям, которые спокойно сидели, завтракали и что то эмоционально им доказывал.
Может после эмоциональных оскорблении в свою сторону мужчина решил встать и ответит, но Смолов как коршун налетел и стал наносить удары.

Тем более по походке Смолова и жестам можно сделать вывод, что он был не трезв.
Так, что не видя и не слыша о чём они говорят трудно сделать какой то вывод.
5gzqek8q44dh
5gzqek8q44dh ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:44, ред.
Очень живо представил себе опартаченного дипломата ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:44, ред.
Buzz, можно вопрос? Что потом смутило, форма или содержание?
У меня чисто человеческий интерес.
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