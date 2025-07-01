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В РПЛ назвали ситуацию с «Торпедо» тревожной

сегодня, 16:14

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с «Торпедо».

Самый сложный вопрос сейчас — это история с «Торпедо». Важно решить вопрос с полноценным составом чемпионата. Доступа к уголовному делу по «Торпедо» у меня нет, но ситуация тревожная. Уголовное дело может тянуться годами, а в КДК есть свой порядок. Прецедент с клубом «Чайка» уже был. Есть риск для целостности соревнований: возможны понижения, снятие очков. Мы рассматриваем все варианты, возможно, будут сложные решения по замене участников. Хочется, чтобы в следующем сезоне прошли все 240 матчей.

Ранее стало известно, что суд поместил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:00
Никогда не было и вот опять!
srrwgfp5c6e2
srrwgfp5c6e2
сегодня в 16:49
Посадят и заменят верхушку и дело будет жить, вот увидите.
f8rztjyn83k4
f8rztjyn83k4
сегодня в 16:48
Да уж, действительно "тревожно"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:37
Саша а может попробовать проговорить - "Тревога , тревога - перейди на Федота" - вдруг поможет...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:26
Как можно комментировать ситуацию, когда Алаев не владеет информацией? Хватит нас кормить отсебятиной. А лучше включить режим тишины. Президенту РПЛ следует напомнить, чтобы не зарекался, может так случиться, что и его примут. Тьфу-тьфу-тьфу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:23
Тревожная ситуация не только с клубом Торпедо , но и во всей системе РФС . Давно уже пора весь РФС реформировать . Идёт полная деградация как футбола так и в принципе всего спорта в России. И это факт.
Гость
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