В РПЛ назвали ситуацию с «Торпедо» тревожной

Президент РПЛ прокомментировал ситуацию с «Торпедо».

Самый сложный вопрос сейчас — это история с «Торпедо». Важно решить вопрос с полноценным составом чемпионата. Доступа к уголовному делу по «Торпедо» у меня нет, но ситуация тревожная. Уголовное дело может тянуться годами, а в КДК есть свой порядок. Прецедент с клубом «Чайка» уже был. Есть риск для целостности соревнований: возможны понижения, снятие очков. Мы рассматриваем все варианты, возможно, будут сложные решения по замене участников. Хочется, чтобы в следующем сезоне прошли все 240 матчей.