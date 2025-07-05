Аль-Хелаифи: «Если Дембеле не получит „Золотой мяч“, это будет проблемой»

Президент «Пари Сен-Жермен» высказал мнение, что «Золотой мяч» следует вручить нападающему парижан .

Если Усман Дембеле не получит «Золотой мяч», это станет настоящей проблемой. Учитывая его блестящий сезон, нет никаких сомнений в его победе. Если награда достанется не ему, это будет большим разочарованием. Он сделал всё возможное. Безусловно, его статистика играет важную роль для клуба, но главное — чтобы вся команда действовала в унисон.