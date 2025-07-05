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Аль-Хелаифи: «Если Дембеле не получит „Золотой мяч“, это будет проблемой»

вчера, 17:59

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказал мнение, что «Золотой мяч» следует вручить нападающему парижан Усману Дембеле.

Если Усман Дембеле не получит «Золотой мяч», это станет настоящей проблемой. Учитывая его блестящий сезон, нет никаких сомнений в его победе. Если награда достанется не ему, это будет большим разочарованием. Он сделал всё возможное. Безусловно, его статистика играет важную роль для клуба, но главное — чтобы вся команда действовала в унисон.

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Все комментарии
lexatver
lexatver
сегодня в 00:09
Дембеле лучший игрок мира звучит как анекдот)
catal
catal
вчера в 20:45
Таких "проблем" в истории были сотни, не получивших.
Никакой проблемы в этом нет, особенно на фоне девальвации награды ЗМ и превращения ее в обычный фарс.
jtsvtr8ujhv5
jtsvtr8ujhv5
вчера в 19:52
Проблема с несправедливым получением ЗМ будет не первая, надеюсь она продлится, и получит Салах или Ямаль
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:36
Нассер Аль-Хелаифи серьёзно настроен на соблюдение справедливости при определении нового обладателя вышей индивидуальной награды в современном футболе. Золотой Мяч должен получить Усман Дембеле, что вполне объективно. Какие могут быть проблемы, если этого не произойдёт? Президент ПСЖ серьёзный человек, не стоит сомневаться в нём...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:03
Французы своему отдадут конечно же)
Гость
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