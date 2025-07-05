Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказал мнение, что «Золотой мяч» следует вручить нападающему парижан Усману Дембеле.
Если Усман Дембеле не получит «Золотой мяч», это станет настоящей проблемой. Учитывая его блестящий сезон, нет никаких сомнений в его победе. Если награда достанется не ему, это будет большим разочарованием. Он сделал всё возможное. Безусловно, его статистика играет важную роль для клуба, но главное — чтобы вся команда действовала в унисон.
Никакой проблемы в этом нет, особенно на фоне девальвации награды ЗМ и превращения ее в обычный фарс.
Никакой проблемы в этом нет, особенно на фоне девальвации награды ЗМ и превращения ее в обычный фарс.