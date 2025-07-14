«Валенсия» собирается подать в суд на Netflix из-за фильма о Винисиусе

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вчера, 23:29

Юристы «Валенсии» готовятся подать судебный иск на развлекательную компанию Netflix.

Причиной стал документальный фильм о форварде «Реала» , который вышел на стриминговой платформе 15 мая.

Одной из тем ленты стала борьба Винисиуса с расизмом и враждебностью болельщиков по всей Испании. В качестве одной из иллюстраций к этому показана сцена, снятая на «Месталье» во время одного из матчей «Валенсии» и «Реала». Валенсийские болельщики кричат «tonto», что по-испански значит «дурак», однако субтитр от режиссеров Netlix сообщает о том, что зрители скандируют в адрес Винисиуса «mono», что значит «обезьяна».

«Валенсия» потребовала внести изменения в фильм, но получила отказ. Теперь же левантийцы готовят иск о защите чести и достоинства клуба и его болельщиков.