«Валенсия» собирается подать в суд на Netflix из-за фильма о Винисиусе

Юристы «Валенсии» готовятся подать судебный иск на развлекательную компанию Netflix.
Причиной стал документальный фильм о форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре, который вышел на стриминговой платформе 15 мая.
Одной из тем ленты стала борьба Винисиуса с расизмом и враждебностью болельщиков по всей Испании. В качестве одной из иллюстраций к этому показана сцена, снятая на «Месталье» во время одного из матчей «Валенсии» и «Реала». Валенсийские болельщики кричат «tonto», что по-испански значит «дурак», однако субтитр от режиссеров Netlix сообщает о том, что зрители скандируют в адрес Винисиуса «mono», что значит «обезьяна».
«Валенсия» потребовала внести изменения в фильм, но получила отказ. Теперь же левантийцы готовят иск о защите чести и достоинства клуба и его болельщиков.
так как продюсер фильма - бразильская компания.
Валенсия считала Винисиуса просто дурачком, но Нетфликс настаивает, что он именно обезьяна.
суд решит кто прав.
так как продюсер фильма - бразильская компания.
Валенсия считала Винисиуса просто дурачком, но Нетфликс настаивает, что он именно обезьяна.
суд решит кто прав.