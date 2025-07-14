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«Валенсия» собирается подать в суд на Netflix из-за фильма о Винисиусе

вчера, 23:29

Юристы «Валенсии» готовятся подать судебный иск на развлекательную компанию Netflix.

Причиной стал документальный фильм о форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре, который вышел на стриминговой платформе 15 мая.

Одной из тем ленты стала борьба Винисиуса с расизмом и враждебностью болельщиков по всей Испании. В качестве одной из иллюстраций к этому показана сцена, снятая на «Месталье» во время одного из матчей «Валенсии» и «Реала». Валенсийские болельщики кричат «tonto», что по-испански значит «дурак», однако субтитр от режиссеров Netlix сообщает о том, что зрители скандируют в адрес Винисиуса «mono», что значит «обезьяна».

«Валенсия» потребовала внести изменения в фильм, но получила отказ. Теперь же левантийцы готовят иск о защите чести и достоинства клуба и его болельщиков.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:20
нетфликс ничего не изменит в фильме.
так как продюсер фильма - бразильская компания.
Валенсия считала Винисиуса просто дурачком, но Нетфликс настаивает, что он именно обезьяна.
суд решит кто прав.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:56
Эта борьба с расизмом мешает и Винисиусу и футболу...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:52
Валенсия вместо "mono" хочет "stereo")...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:34
Как фильм называется? "Восстание планеты обезьян"?)))
Гость
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