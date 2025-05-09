ФИФА усилила меры в отношении расизма

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вчера, 22:37

ФИФА ужесточила меры борьбы с расизмом в футболе.

Совет ФИФА единогласно одобрил пересмотренную редакцию Дисциплинарного кодекса, направленную на противодействие дискриминационному поведению как на поле, так и вне его.

Основные изменения включают:

1. Уточнение правил борьбы с расистскими оскорблениями: введена расширенная трехступенчатая антидискриминационная процедура, обязательная для всех конфедераций.

2. Повышение штрафов за расистские оскорбления: максимальный размер штрафа увеличен до пяти миллионов франков (5 350 000 евро).

3. Ответственность за выявление лиц, совершающих расистские оскорбления: игроки и должностные лица могут содействовать выявлению виновных, что позволит принять необходимые меры, включая удаление с трибун.

4. Адаптация дисциплинарных кодексов: дисциплинарные положения ассоциаций-членов ФИФА должны быть приведены в соответствие с общими принципами организации.