ФИФА усилила меры в отношении расизма

ФИФА ужесточила меры борьбы с расизмом в футболе.
Совет ФИФА единогласно одобрил пересмотренную редакцию Дисциплинарного кодекса, направленную на противодействие дискриминационному поведению как на поле, так и вне его.
Основные изменения включают:
1. Уточнение правил борьбы с расистскими оскорблениями: введена расширенная трехступенчатая антидискриминационная процедура, обязательная для всех конфедераций.
2. Повышение штрафов за расистские оскорбления: максимальный размер штрафа увеличен до пяти миллионов франков (5 350 000 евро).
3. Ответственность за выявление лиц, совершающих расистские оскорбления: игроки и должностные лица могут содействовать выявлению виновных, что позволит принять необходимые меры, включая удаление с трибун.
4. Адаптация дисциплинарных кодексов: дисциплинарные положения ассоциаций-членов ФИФА должны быть приведены в соответствие с общими принципами организации.
5. Право ФИФА на апелляцию и вмешательство: ФИФА оставляет за собой право обжаловать решения по делам о расистских оскорблениях в Спортивном арбитражном суде (CAS) и вмешиваться в дела, когда местные органы не принимают достаточных мер.