 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяКлубный чемпионат мира 2025

Алонсо — о расизме в матче с «Пачукой»: «Рюдигер сказал, что его оскорбили»

вчера, 08:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал инцидент, произошедший в матче его команды против мексиканской «Пачуки» во втором туре Клубного чемпионате мира.

Рюдигер сказал, что его оскорбили, и мы ему верим. К этому нет терпимости, этого не должно происходить. ФИФА проводит расследование.

На 95-й минуте арбитр активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки. Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу. Это могло произойти или из-за расистских оскорблений игрока с трибун, или во время стычки Антонио Рюдигера с футболистом «Пачуки» Густаво Кабралом, с которым они повздорили в самой концовке матча.

Напомним, что «Реал» обыграл «Пачуку» со счётом 3:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гризманн высказался о проблеме расизма
11 июня
В «Реале» высказались о приговоре фанатам за расизм в адрес Винисиуса
21 мая
ФИФА усилила меры в отношении расизма
09 мая
Официально«Челси» сообщил об оскорблениях Фофана после матча с «Арсеналом»
18 марта
ОфициальноРФС напомнил участникам матчей о жесте «Нет расизму»
11 марта
«Факел» поддержал Божина на фоне обвинений в расизме
10 марта
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 