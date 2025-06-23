Алонсо — о расизме в матче с «Пачукой»: «Рюдигер сказал, что его оскорбили»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал инцидент, произошедший в матче его команды против мексиканской «Пачуки» во втором туре Клубного чемпионате мира.
Рюдигер сказал, что его оскорбили, и мы ему верим. К этому нет терпимости, этого не должно происходить. ФИФА проводит расследование.
На 95-й минуте арбитр активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки. Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу. Это могло произойти или из-за расистских оскорблений игрока с трибун, или во время стычки Антонио Рюдигера с футболистом «Пачуки» Густаво Кабралом, с которым они повздорили в самой концовке матча.
Напомним, что «Реал» обыграл «Пачуку» со счётом 3:1.