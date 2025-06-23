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Кабрал — об эпизоде с Рюдигером: «Там не было ничего расистского»

вчера, 10:32
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Защитник «Пачуки» Густаво Кабрал прокомментировал инцидент с игроком «Реала» Антонио Рюдигером.

Не было ничего расистского. Я назвал его трусливым засранцем – так мы говорим в Аргентине. Вот и вся ситуация. Произошла потасовка. Мы поспорили, но не более того. Судья показал антирасистский жест, но за такие слова не должно быть наказания. Это просто такое выражение.

Напомним, что на 95-й минуте матча второго тура Клубного чемпионата мира «Реал» — «Пачука» (3:1) главный арбитр активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки. Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо также высказался об этой ситуации и сообщил, что ФИФА будет проводить расследование.

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