Кабрал — об эпизоде с Рюдигером: «Там не было ничего расистского»

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вчера, 10:32

Защитник «Пачуки» прокомментировал инцидент с игроком «Реала» .

Не было ничего расистского. Я назвал его трусливым засранцем – так мы говорим в Аргентине. Вот и вся ситуация. Произошла потасовка. Мы поспорили, но не более того. Судья показал антирасистский жест, но за такие слова не должно быть наказания. Это просто такое выражение.

Напомним, что на 95-й минуте матча второго тура Клубного чемпионата мира «Реал» — «Пачука» (3:1) главный арбитр активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки. Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.