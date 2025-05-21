В «Реале» высказались о приговоре фанатам за расизм в адрес Винисиуса

Сегодня стало известно, что фанаты «Вальядолида», которые в матче с «Реалом» оскорбляли Винисиуса Жуниора расистскими выражениями, получили условный срок на один год и штрафы от 1080 до 1620 евро. Кроме того, они обязаны три года не посещать стадионы и не допускать повторных нарушений.
В ответ на решение суда официальный представитель мадридского клуба заявил:
«Реал», который вместе с игроком выступал в качестве частного обвинителя в рамках этого и многих других разбирательств, проводимых в настоящее время по фактам аналогичного характера, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением расистского поведения в мире футбола и спорта.