В «Реале» высказались о приговоре фанатам за расизм в адрес Винисиуса

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вчера, 20:06

Сегодня стало известно, что фанаты «Вальядолида», которые в матче с «Реалом» оскорбляли расистскими выражениями, получили условный срок на один год и штрафы от 1080 до 1620 евро. Кроме того, они обязаны три года не посещать стадионы и не допускать повторных нарушений.

В ответ на решение суда официальный представитель мадридского клуба заявил: