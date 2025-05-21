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В «Реале» высказались о приговоре фанатам за расизм в адрес Винисиуса

вчера, 20:06
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Сегодня стало известно, что фанаты «Вальядолида», которые в матче с «Реалом» оскорбляли Винисиуса Жуниора расистскими выражениями, получили условный срок на один год и штрафы от 1080 до 1620 евро. Кроме того, они обязаны три года не посещать стадионы и не допускать повторных нарушений.

В ответ на решение суда официальный представитель мадридского клуба заявил:

«Реал», который вместе с игроком выступал в качестве частного обвинителя в рамках этого и многих других разбирательств, проводимых в настоящее время по фактам аналогичного характера, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением расистского поведения в мире футбола и спорта.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25
Пусть теперь винят сами себя
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:15
Вполне заслуженно . Другие теперь задуматься ...
catal
catal ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:59
В Испании жарко, на сэкономленные деньги можно купить тонны мороженого.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:14
Тяжеловатым будет без футбола 3 года
Гость
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