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Гризманн высказался о проблеме расизма

вчера, 15:02

Обсуждая проблему расизма, футболист «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что родители должны подавать только хороший пример своим детям.

Выражение о том, что футбол объединяет мир, очень простое, но верное. Когда идёт матч, на поле и трибунах присутствует множество представителей разных культур и стран. Но почему-то до сих пор сохраняются очень плохие выкрики с трибун в адрес игроков, очень глупые. Им явно нет места. Мы должны совершенствоваться как люди и как родители, потому что часто именно родители допускают очень грубые жесты и оскорбления в присутствии детей. Очевидно, ребёнок будет повторять то, что делает его мама или папа. То, как вы воспитываете своих детей, очень важно. Вы должны подавать хороший пример, относиться с уважением ко всем окружающим вас людям. Только так мы сможем избавиться от расизма.

На прошлой неделе стало известно, что Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года.

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