1753982879

вчера, 20:27

Спортивный директор «Манчестер Сити» официально завершил работу в клубе. Специалист присоединился к команде в 2012 году.

В октябре 2024 года испанец объявил об уходе из стана «горожан». Этим летом его место займёт .

Под руководством Бегиристайна «Сити» выиграл множество трофеев, включая семь чемпионских титулов АПЛ , два Кубка Англии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА .

Выдающиеся достижения функционера будут отмечены рядом мероприятий в его честь, приуроченных к манчестерскому дерби. Бывший игрок сборной Испании станет специальным гостем на матче с «Манчестер Юнайтед» 14 сентября.