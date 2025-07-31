Бегиристайн официально завершил работу в «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Айтор Бегиристайн официально завершил работу в клубе. Специалист присоединился к команде в 2012 году.
В октябре 2024 года испанец объявил об уходе из стана «горожан». Этим летом его место займёт Угу Виана.
Под руководством Бегиристайна «Сити» выиграл множество трофеев, включая семь чемпионских титулов АПЛ, два Кубка Англии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Выдающиеся достижения функционера будут отмечены рядом мероприятий в его честь, приуроченных к манчестерскому дерби. Бывший игрок сборной Испании станет специальным гостем на матче с «Манчестер Юнайтед» 14 сентября.