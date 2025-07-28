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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

«Аль-Наср» Роналду назначил нового спортивного директора

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Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:29
Думаю, что Роналду подстраивает команду под себя и подтягивает своих соотечественников, чтобы чувствовать себя комфортно. Сначала он назначил тренера португальца, теперь спортивного директора португальца, дальше видимо надо ждать трансферов португальских игроков тем более что слухи о Феликсе уже ходят.
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 12:29
🤭..
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:00
«Аль-Наср» Роналду назначил нового спортивного директора...
А может правильнее «Аль-Наср» И Роналду назначили нового спортивного директора ?)))
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