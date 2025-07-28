«Аль-Наср» Роналду назначил нового спортивного директора...

«Аль-Наср» объявил о назначении Симао Коутиньо на должность спортивного директора. Португалец сменил на посту испанца Фернандо Йерро.
За команду из Эр-Рияда выступает нападающий Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» объявил о назначении Симао Коутиньо на должность спортивного директора. Португалец сменил на посту испанца Фернандо Йерро.
За команду из Эр-Рияда выступает нападающий Криштиану Роналду.
А может правильнее «Аль-Наср» И Роналду назначили нового спортивного директора ?)))
А может правильнее «Аль-Наср» И Роналду назначили нового спортивного директора ?)))