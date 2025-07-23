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Моуриньо хочет возглавить сборную Португалии на ЧМ-2030

вчера, 09:35

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо заявил о желании поработать с национальной сборной Португалии на чемпионате мира 2030 года.

Вот что сообщил «Особенный» в своем интервью:

Однажды я стану главным тренером сборной Португалии. В любом случае я хочу поработать на чемпионате мира – с Португалией или с другой командой. Однако все-таки было бы лучше всего, если бы я приехал на ЧМ с Португалией.

В 2030 году Португалия вместе с Испанией и Марокко станет одной из главных хозяек финального турнира ЧМ-2030.

Моуриньо ранее за всю свою долгую тренерскую карьеру никогда не работал со сборными.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
"Моуриньо хочет возглавить сборную Португалии на ЧМ-2030" В любом случае это будет "проблематично" сделать "Особенному" , к тому же , возможно к этому времени и Роланду закончит карьеру игрока и тоже захочет занять этот пост...)
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